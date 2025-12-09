9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

AIIMS Raipur: ज्ञानपीठ अवॉर्डी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के बेहतर इलाज के सीएम साय ने दिए निर्देश

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS Raipur) में भर्ती वरिष्ठ साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल से मुलाकात की।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Dec 09, 2025

विनोद कुमार शुक्ल

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 9 दिसंबर को राजधानी रायपुर (Raipur) स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पहुंचे। उन्होंने वहां इलाजरत भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार (Jnanpith Purskar) से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल से मुलाकात कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

ज्ञानपीठ पुरस्कार

मुख्यमंत्री साय (CM Vishnu Deo Sai) ने कहा कि विनोद कुमार शुक्ल भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। उनकी सृजनशीलता, संवेदना और सरल भाषा में गहन अनुभूतियों की अभिव्यक्ति देश और प्रदेश दोनों को गौरवान्वित करती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा एवं छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी (Chhattisgarh Sahitya Academy) के अध्यक्ष शशांक शर्मा उपस्थित थे।

साहित्यकार

बता दें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल (Writer Vinod Kumar Shukla) को तबीयत खराब होने के बाद 2 दिसंबर को एम्स (AIIMS Raipur) में भर्ती कराया गया है। उनके बेटे शाश्वत शुक्ल ने बताया कि अक्टूबर में भी शुक्ल की तबीयत खराब हो गई थी, तब एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को 21 नवंबर को रायपुर में स्थित उनके निवास पर आयोजित एक समारोह में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार (Gyanpith Award) प्रदान किया गया था। उन्होंने नौकर की कमीज (Naukar Ki Kameez), खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी (Deewar Mein Ek Khirkee Rahati Thi) और एक चुप्पी जगह जैसे उपन्यासों आदि की रचना की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

रायपुर

Published on:

09 Dec 2025 11:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / AIIMS Raipur: ज्ञानपीठ अवॉर्डी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के बेहतर इलाज के सीएम साय ने दिए निर्देश

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला के स्वास्थ्य लाभ की कामना की

रायपुर

CG Police Result: रायपुर रेंज के आरक्षक भर्ती का परिणाम घोषित, 557 अभ्यर्थी का हुआ चयन, देखें लिस्ट

CG Police Result: रायपुर रेंज के आरक्षक भर्ती का परिणाम घोषित, 557 अभ्यर्थी का हुआ चयन, देखें लिस्ट
रायपुर

Raipur Breaking: पत्नी की हत्या कर ट्रेन के सामने कूदा पति, पूरे इलाके में फैली सनसनी

Raipur Breaking: पत्नी की हत्या कर ट्रेन के सामने कूदा पति, पूरे इलाके में फैली सनसनी
रायपुर

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रावास के प्रतिनिधि मंडल ने की सौजन्य भेंट

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रावास के प्रतिनिधि मंडल ने की सौजन्य भेंट
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ की शिल्पकार हीराबाई झरेका बघेल राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित, पहले भी कलाकारी का डंका बजा चुकी

CG News: छत्तीसगढ़ की शिल्पकार हीराबाई झरेका बघेल राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित, पहले भी कलाकारी का डंका बजा चुकी
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.