AIIMS Raipur: ज्ञानपीठ अवॉर्डी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के बेहतर इलाज के सीएम साय ने दिए निर्देश

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 9 दिसंबर को राजधानी रायपुर (Raipur) स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पहुंचे। उन्होंने वहां इलाजरत भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार (Jnanpith Purskar) से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल से मुलाकात कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।