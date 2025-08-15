Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

रायपुर

Shradha Jaiswal

Aug 15, 2025

रायपुर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत माता की आरती, हजारों की संख्या में जुटे लोग, देखें Photo

Independence Day 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गुढ़ियारी स्थित भारत माता चौक पर एक भव्य और भावनात्मक आयोजन हुआ।

रायपुर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत माता की आरती, हजारों की संख्या में जुटे लोग, देखें Photo

रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत की अगुवाई में आयोजित ‘भारत माता की आरती’ में हजारों लोग शामिल हुए।

रायपुर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत माता की आरती, हजारों की संख्या में जुटे लोग, देखें Photo

इस कार्यक्रम ने राष्ट्रभक्ति, शहीदों के सम्मान और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूती दी।

रायपुर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत माता की आरती, हजारों की संख्या में जुटे लोग, देखें Photo

देशभक्ति गीतों और नारों से पूरा चौक गूंज उठा, वहीं दीपों की रोशनी में भारत माता की प्रतिमा का दृश्य अत्यंत मनमोहक था।

रायपुर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत माता की आरती, हजारों की संख्या में जुटे लोग, देखें Photo

आयोजन में उपस्थित जनसमूह ने देश के प्रति अपने प्रेम और समर्पण का संदेश दिया।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत माता की आरती, हजारों की संख्या में जुटे लोग, देखें Photo

