रायपुर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत माता की आरती, हजारों की संख्या में जुटे लोग, देखें Photo

Independence Day 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गुढ़ियारी स्थित भारत माता चौक पर एक भव्य और भावनात्मक आयोजन हुआ।
रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत की अगुवाई में आयोजित ‘भारत माता की आरती’ में हजारों लोग शामिल हुए।
इस कार्यक्रम ने राष्ट्रभक्ति, शहीदों के सम्मान और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूती दी।
देशभक्ति गीतों और नारों से पूरा चौक गूंज उठा, वहीं दीपों की रोशनी में भारत माता की प्रतिमा का दृश्य अत्यंत मनमोहक था।
आयोजन में उपस्थित जनसमूह ने देश के प्रति अपने प्रेम और समर्पण का संदेश दिया।
