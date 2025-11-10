आकाश छूने निकली बाइक्स, हवा में कलाबाजी, SEE PICS

यह रहे अव्वलबेस्ट राइडर ऑफ द रेस- श्लोक घोरपड़े (सीनियर रेसर)क्लास-1 एसएक्स-1: श्लोक- प्रथम, प्रांजन वी- द्वितीय, इक्शान- तृतीयक्लास-2 एसएक्स-2: मनिकानंद के- प्रथम, बासिल सैनी- द्वितीय, विल्मर वलेंटिनो- तृतीयक्लास-3, बच्चों का ग्रुप बी: काथिरोली एसके- प्रथम, जयादेन- द्वितीय, शैलेश कुमार- तृतीयक्लास-4, इंडियन एक्सपर्ट, ग्रुप बी: बंतैलना जेर्वा- प्रथम, कथरोली एसके- द्वितीय, सचिन डी- तृतीयक्लास-5, प्राइवेट एक्सपर्ट ग्रुप बी: अभि ए नाथ- प्रथम, शान छांगटे- द्वितीय, कार्तिक ए- तृतीयक्लास-6 जूनियर एसएक्स-1, ग्रुप ए: जितेंद्र- प्रथम, यश शिंदे- द्वितीय, अक्षत- तृतीयक्लास-7 जूनियर एसएक्स-2, ग्रुप ए: बैरभव गोवडा- प्रथम, नंदन दास- द्वितीय, चैतन्य जोशी- तृतीयक्लास-8, जूनियर एसएक्स-3, ग्रुप ए: विश्मय राम- प्रथम, अरमान खान- द्वितीय, रिदा सैय्यद- तृतीयक्लास-9, लोकल ग्रुप बी: गुरविंदर सिंह- प्रथम, वसीम कुरैशी- द्वितीय, रिदा सैय्यद- तृतीय 02 इंटरनेशनल बाइकर्स ने दिखाए करतब