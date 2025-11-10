आकाश छूने निकली बाइक्स, हवा में कलाबाजी, SEE PICS

रायपुर. बूढ़ापारा आउटडोर स्टेडियम में रविवार को बाइक हवा में उड़ती दिखीं। ऐसा लग रहा था कि यह आसमान को छूने जा रही हों, लेकिन इसी बीच यह बाइक्स कलाबाजी दिखाते हुए तेजी से नीचे आ जाती थीं। यह नजारा देखकर नीचे बैठ लोग तालियां और सीटियां बजाकर उत्साह बढ़ा रहे थे।
राजधानी में रविवार को संतुलन, धैर्य और जोश का यह तालमेल देखने को मिला राष्ट्रीय सुपरक्रॉस चैंपियनशिप में। इसमें देशभर के करीब 110-115 बाइकर्स ने ऊंचे-नीचे रेसिंग ट्रैक में हैरतअंगेज करतब दिखाए। 2 अंतरराष्ट्रीय बाइकर्स भी अपनी प्रतिभा दिखाने उतरे। हालांकि, वे मुकाबले में शामिल नहीं रहे।
इसे देखने के लिए अन्य राज्यों के दर्शकों भी पहुंचे थे। चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के भी 10-12 बाइकर्स ने स्टंट दिखाए। इसमें विजेताओं के बीच 5 लाख की राशि बांटी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय समेत विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक अनुज शर्मा उपस्थित थे।
50 फीट तक स्टंट: बाइकर्स ने 40-50 फीट ऊंची छलांग लगाकर दोबारा ट्रैक में संतुलन बनाने हुए स्टंट दिखाए। बाइकर्स ने 50-60 की स्पीड में बाइक दौड़ाई और अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए पूरा जोर लगाया।
जीवन अनमोल है, सभी हेलमेट पहनें: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह आयोजन खेल, युवा शक्ति, अनुशासन, साहस और जिम्मेदारी का उत्सव है। सुपरक्रॉस चैंपियनशिप ज़मीन पर युवाओं के जुनून को नई उड़ान दे रही है। सीएम ने सुरक्षा का संदेश देते हुए कहा कि जीवन अनमोल है, इसलिए हमेशा हेलमेट पहनें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और जिमेदार नागरिक बनें।
यह रहे अव्वलबेस्ट राइडर ऑफ द रेस- श्लोक घोरपड़े (सीनियर रेसर)क्लास-1 एसएक्स-1: श्लोक- प्रथम, प्रांजन वी- द्वितीय, इक्शान- तृतीयक्लास-2 एसएक्स-2: मनिकानंद के- प्रथम, बासिल सैनी- द्वितीय, विल्मर वलेंटिनो- तृतीयक्लास-3, बच्चों का ग्रुप बी: काथिरोली एसके- प्रथम, जयादेन- द्वितीय, शैलेश कुमार- तृतीयक्लास-4, इंडियन एक्सपर्ट, ग्रुप बी: बंतैलना जेर्वा- प्रथम, कथरोली एसके- द्वितीय, सचिन डी- तृतीयक्लास-5, प्राइवेट एक्सपर्ट ग्रुप बी: अभि ए नाथ- प्रथम, शान छांगटे- द्वितीय, कार्तिक ए- तृतीयक्लास-6 जूनियर एसएक्स-1, ग्रुप ए: जितेंद्र- प्रथम, यश शिंदे- द्वितीय, अक्षत- तृतीयक्लास-7 जूनियर एसएक्स-2, ग्रुप ए: बैरभव गोवडा- प्रथम, नंदन दास- द्वितीय, चैतन्य जोशी- तृतीयक्लास-8, जूनियर एसएक्स-3, ग्रुप ए: विश्मय राम- प्रथम, अरमान खान- द्वितीय, रिदा सैय्यद- तृतीयक्लास-9, लोकल ग्रुप बी: गुरविंदर सिंह- प्रथम, वसीम कुरैशी- द्वितीय, रिदा सैय्यद- तृतीय 02 इंटरनेशनल बाइकर्स ने दिखाए करतब
110-15 नेशनल बाइकर्स मुकाबले में उतरे10-12 बाइकर्स छत्तीसगढ़ के हुए शमिल05 लाख इनामी राशि बांटी गई
