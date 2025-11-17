Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

SIR: छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर बीजेपी ने की समीक्षा बैठक

Raipur स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई बैठक में लद्दाख के पूर्व सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल हुए शामिल

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Nov 17, 2025

BJP

एसआईआर (SIR) को लेकर भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर में 16 नवंबर को महत्वपूर्ण बैठक हुई।

BJP

बैठक में एसआईआर (SIR) के भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी एवं लद्दाख के पूर्व सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल शामिल हुए।

BJP

एसआईआर से संबंधित समीक्षा एवं रणनीति निर्माण हेतु बीजेपी (BJP) ने यह बैठक आयोजित की थी।

BJP

बैठक में भाजपा के छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

cg breaking news

CG elections

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

Published on:

17 Nov 2025 02:53 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / SIR: छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर बीजेपी ने की समीक्षा बैठक

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

Sports Meet: छत्तीसगढ़ को लगातार 13वीं बार ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी

Chhattisgarh News
रायपुर

आमानाका ओवरब्रिज के पास वाली चौपाटी विवादों में फंसी, रेलवे ने बताया अपना

आमानाका ओवरब्रिज के पास वाली चौपाटी विवादों में फंसी, रेलवे ने बताया अपना
रायपुर

Crime News: मर्डर कर चुकी महिला हिस्ट्रीशीटर ने इंस्पेक्टर बनकर डाली डकैती, स्टूडेंट्स को बंधक बनाकर की लूटपाट

Crime News: मर्डर कर चुकी महिला हिस्ट्रीशीटर ने इंस्पेक्टर बनकर डाली डकैती, स्टूडेंट्स को बंधक बनाकर की लूटपाट
रायपुर

नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के CM! स्पीकर रमन सिंह का बयान, बताई ये बड़ी वजह

Bihar New CM
रायपुर

धान खरीदी का सिलसिला शुरू, CM साय ने तराजू-बॉट की पूजा-अर्चना कर खरीदी का किया शुभारंभ…

धान खरीदी का सिलसिला शुरू, CM साय ने तराजू-बॉट की पूजा-अर्चना कर खरीदी का किया शुभारंभ...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.