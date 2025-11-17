SIR: छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर बीजेपी ने की समीक्षा बैठक

एसआईआर (SIR) को लेकर भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर में 16 नवंबर को महत्वपूर्ण बैठक हुई।
बैठक में एसआईआर (SIR) के भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी एवं लद्दाख के पूर्व सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल शामिल हुए।
एसआईआर से संबंधित समीक्षा एवं रणनीति निर्माण हेतु बीजेपी (BJP) ने यह बैठक आयोजित की थी।
बैठक में भाजपा के छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
