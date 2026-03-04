4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur: बीजेपी की राज्यसभा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा ने छत्तीसगढ़ के सीएम साय से की मुलाकात

सीएम विष्णुदेव साय ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि लक्ष्मी वर्मा उच्च सदन में छत्तीसगढ़ की जनभावना को संवेदनशीलता के साथ उठाएंगी...

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Mar 04, 2026

Laxmi Verma

राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Election) के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 मार्च को उम्मीदवारों का ऐलान किया। भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा को छत्तीसगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है। लक्ष्मी वर्मा ने रायपुर (Raipur) में देर शाम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सीएम हाउस में मुलाकात की।

Laxmi Verma

सीएम साय ने लक्ष्मी वर्मा को होली (Holi) की शुभकामनाओं सहित उन्हें छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाए जाने पर शुभकामनाएं दीं। साथ ही कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि वे उच्च सदन में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की जनभावनाओं, प्रदेश के हितों और विकास से जुड़े प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्दे को पूरी दृढ़ता, स्पष्टता और संवेदनशीलता के साथ उठाएंगी।

Laxmi Verma

इस अवसर पर लक्ष्मी वर्मा (BJP Candidate Laxmi Verma) के साथ वन मंत्री केदार कश्यप, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सुशांत शुक्ला, राम गर्ग आदि भी उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh rajya sabha elections

Election

Published on:

04 Mar 2026 01:09 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / Raipur: बीजेपी की राज्यसभा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा ने छत्तीसगढ़ के सीएम साय से की मुलाकात

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

Raipur: होली पर मोदी सरकार की छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात, ग्रामीण डिजिटलीकरण के लिए 3942 करोड़ मंजूर

Raipur
रायपुर

चंद्रग्रहण का असर! सदर की 100 साल पुरानी परंपरा टूटी, होलिका दहन के साथ मनाया होली

Chandra Grahan 2026
रायपुर

Raipur Police: राहगीरों पर गुब्बारा मारने वाले के खिलाफ पुलिस का एक्शन, देखें वीडियो

raipur viral video
रायपुर

Raipur News: रायपुर में पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी, तमिलनाडु से आया मेल

Raipur News: रायपुर में पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी, तमिलनाडु से आया मेल
रायपुर

CG Vyapam: आने वाले 4 माह में व्यापम के होंगे 17 प्रवेश व भर्ती परीक्षाएं, 40 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती

CG Vyapam: आने वाले 4 माह में व्यापम के होंगे 17 प्रवेश व भर्ती परीक्षाएं, 40 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.