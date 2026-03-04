Raipur: बीजेपी की राज्यसभा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा ने छत्तीसगढ़ के सीएम साय से की मुलाकात

सीएम साय ने लक्ष्मी वर्मा को होली (Holi) की शुभकामनाओं सहित उन्हें छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाए जाने पर शुभकामनाएं दीं। साथ ही कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि वे उच्च सदन में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की जनभावनाओं, प्रदेश के हितों और विकास से जुड़े प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्दे को पूरी दृढ़ता, स्पष्टता और संवेदनशीलता के साथ उठाएंगी।