रायपुर

CG News: साय संत बाबा हरदास राम साहिब की बरसी महोत्सव में शामिल हुए CM साय, देखें तस्वीरें

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कल देर रात राजधानी रायपुर के देवपुरी स्थित गोदड़ीवाला धाम पहुंचे, जहाँ उन्होंने संत शिरोमणि बाबा हरदास राम साहिब की 34वीं बरसी महोत्सव में शामिल होकर संत परंपरा को नमन किया।

3 min read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Sep 29, 2025

साय संत बाबा हरदास राम साहिब की बरसी महोत्सव (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कल देर रात राजधानी रायपुर के देवपुरी स्थित गोदड़ीवाला धाम पहुंचे, जहाँ उन्होंने संत शिरोमणि बाबा हरदास राम साहिब की 34वीं बरसी महोत्सव में शामिल होकर संत परंपरा को नमन किया।

साय संत बाबा हरदास राम साहिब की बरसी महोत्सव (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: साय ने श्री गोदड़ीवाला धाम में स्थापित संत गेला राम साहिब की प्रतिमा के समक्ष मत्था टेककर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

साय संत बाबा हरदास राम साहिब की बरसी महोत्सव (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा– “यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे संत शिरोमणि बाबा हरदास राम साहिब की बरसी महोत्सव में शामिल होने का अवसर मिला। यहाँ देशभर से आए पूज्य संतों के दर्शन का लाभ मिल रहा है। मेरी कामना है कि छत्तीसगढ़ पर संतों का आशीर्वाद सदा बना रहे और घर-घर में खुशहाली एवं समृद्धि हो।”

साय संत बाबा हरदास राम साहिब की बरसी महोत्सव (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: मुख्यमंत्री ने बरसी महोत्सव में पधारे देशभर के संत-महात्माओं का छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि श्री गोदड़ीवाला संत बाबा हरदास राम का संपूर्ण जीवन मानव सेवा, त्याग और समर्पण का प्रेरणास्रोत रहा है। उनके चरण पड़ने से छत्तीसगढ़ की यह धरा धन्य हुई है।

साय संत बाबा हरदास राम साहिब की बरसी महोत्सव (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि धाम परिसर में समय-समय पर आयोजित नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर, स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर संत बाबा हरदास राम की शिक्षाओं और आदर्शों का जीवंत उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बरसी महोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भक्ति, एकता और सामाजिक सेवा का उत्सव है।

साय संत बाबा हरदास राम साहिब की बरसी महोत्सव (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: संत समाज को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मायका और भगवान श्रीराम का ननिहाल है। उन्होंने कहा कि राजिम में भगवान श्रीराम और माता सीता द्वारा स्थापित कुलेश्वर महादेव आज भी विराजमान हैं। भगवान श्रीराम ने अपने 14 वर्षों के वनवास में से लगभग 10 वर्ष छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर व्यतीत किए। प्रदेशवासी भगवान श्रीराम को आज भी अपना भांजा मानते हैं।

साय संत बाबा हरदास राम साहिब की बरसी महोत्सव (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रद्धालुओं को भगवान श्रीराम के दर्शन कराने हेतु ‘श्री रामलला दर्शन योजना’ चला रही है। इस योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष 22 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने अयोध्या पहुंचकर श्रीरामलला के दर्शन किए।

Published on:

29 Sept 2025 04:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / CG News: साय संत बाबा हरदास राम साहिब की बरसी महोत्सव में शामिल हुए CM साय, देखें तस्वीरें

