CG News: मूक-बधिर बालक ने पैरों से बनाया राज्यपाल का पोट्रेट, भेंट कर सबको किया भावुक

CG News: राज्यपाल रमेन डेका से आज राजभवन में कोपलवाणी विशेष स्कूल रायपुर के बच्चों ने मुलाकात की। मूक-बधिर बालक गौकरण पाटिल ने डेका को उनकी पोट्रेट भेंट की। गौकरण के हाथ नहीं है साथ ही वह सुनने और बोलने में भी असमर्थ है। राज्यपाल का पोट्रेट उसने अपने पैरों से बनाया है। डेका ने चित्रकला में निपुण बच्चोें का उत्साहवर्धन किया।