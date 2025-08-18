CG News: मूक-बधिर बालक ने पैरों से बनाया राज्यपाल का पोट्रेट, भेंट कर सबको किया भावुक

CG News: राज्यपाल रमेन डेका से आज राजभवन में कोपलवाणी विशेष स्कूल रायपुर के बच्चों ने मुलाकात की। मूक-बधिर बालक गौकरण पाटिल ने डेका को उनकी पोट्रेट भेंट की। गौकरण के हाथ नहीं है साथ ही वह सुनने और बोलने में भी असमर्थ है। राज्यपाल का पोट्रेट उसने अपने पैरों से बनाया है। डेका ने चित्रकला में निपुण बच्चोें का उत्साहवर्धन किया।
CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राष्ट्रपति रोवर रेंजर अवार्ड से सम्मानित रोवर देवाशीष मखीजा और रेंजर मनतृप्त कौर संधू ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने दोनों प्रतिभाओं को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
CG News: राज्यपाल रमेन डेका से आज राजभवन में सहकार भारती छत्तीसगढ़ प्रदेश के महासचिव कनीराम ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने 23 एवं 24 अगस्त 2025 को रायपुर में आयोजित सहकार भारती बुनकर प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल को आंमत्रित किया।
CG News: राज्यपाल रमेन डेका से आज यहां राजभवन में स्किल्स शाला फाउंडेशन, रायपुर के संचालक प्रोफेसर कौस्तुभ शर्मा ने सौजन्य भेंट कर संस्था द्वारा आयोजित साउंड ऑफ सोल कार्यक्रम के लिए बतौर मुख्य अतिथि उन्हें आमंत्रित किया।
CG News: राज्यपाल एवं विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति रमेन डेका ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर कोे नैक द्वारा ए प्लस ग्रेड प्राप्त होने पर शुभकामनाएं दी है। राजभवन में आज रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला ने राज्यपाल से भेंट कर विश्वविद्यालय को नैक द्वारा ए प्लस ग्रेड प्राप्त होने का पत्र सौंपा।
