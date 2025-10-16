Patrika LogoSwitch to English

CG News: 744 गांवों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, फसल की मिलेगी ऑनलाइन जानकारी, देखें

CG News: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुरूप एग्रीस्टैक विकसित किया गया है, जो किसानों के डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करता है।

2 min read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 16, 2025

744 गांवों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, फसल की मिलेगी ऑनलाइन जानकारी, देखें

जशपुर जिले के सभी तहसीलों में एग्रीस्टैक परियोजना अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

744 गांवों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, फसल की मिलेगी ऑनलाइन जानकारी, देखें

744 गांवों के 4 लाख 3 हजार से अधिक खसरों में डीसीएस के माध्यम से तथा शेष खसरों में मैन्युअल गिरदावरी कर फसलों की ऑनलाइन प्रविष्टि की गई है।

744 गांवों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, फसल की मिलेगी ऑनलाइन जानकारी, देखें

भूमि पर लगी फसल एवं उसके क्षेत्रफल का सटीक आंकलन कर पारदर्शिता एवं उत्पादकता का अनुमान सुनिश्चित करना है।

744 गांवों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, फसल की मिलेगी ऑनलाइन जानकारी, देखें

किसानों के खेतों में पहुंचकर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किस रकबे में कौन सी फसल लगाई गई है, इसकी जानकारी ऑनलाइन अपलोड की गई।

744 गांवों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, फसल की मिलेगी ऑनलाइन जानकारी, देखें

किसान अपने गांव का गिरदावरी डाटा राजस्व विभाग के वेबसाइट में तथा भुइयां पोर्टल के माध्यम से मैन्युअल गिरदावरी का डाटा देख सकते है।

Updated on:

16 Oct 2025 08:59 am

Published on:

16 Oct 2025 08:58 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / CG News: 744 गांवों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, फसल की मिलेगी ऑनलाइन जानकारी, देखें

