CG News: बच्चों में हाई ग्रेड फीवर का कहर, रोज 600 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे अस्पताल

CG News: तेज धूप और बरसात के बीच वायरल फीवर का प्रकोप– बच्चों में हाई ग्रेड फीवर (104–105°F तक) तेजी से बढ़ रहा है, रोजाना 600 से ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं।