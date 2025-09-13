Patrika LogoSwitch to English

CG News: बच्चों में हाई ग्रेड फीवर का कहर, रोज 600 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे अस्पताल

CG News: तेज धूप और बरसात के बीच बच्चों में हाई ग्रेड वायरल फीवर तेजी से फैल रहा है। रोजाना 600 से ज्यादा बच्चे एम्स, आंबेडकर और जिला अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 13, 2025

CG News

CG News: तेज धूप और बरसात के बीच वायरल फीवर का प्रकोप– बच्चों में हाई ग्रेड फीवर (104–105°F तक) तेजी से बढ़ रहा है, रोजाना 600 से ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं।

CG News

मुख्य कारण– वायरल इंफेक्शन, फ्लू, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, AFN, HFMD और इंफ्लूएंजा लाइक इलनेस। इस मौसम में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे कमजोर रहती है।

CG News

लक्षण– सिर दर्द, चक्कर, उल्टी, पेट दर्द, ठंड लगना, सुस्ती, खाना-खेलना बंद करना। छोटे बच्चों में बुखार का सही तापमान मापना मुश्किल, इसलिए लक्षणों को प्राथमिकता दें।

CG News

जटिलताएँ– लगातार 2 दिन तक बुखार बने रहना, बुखार उतरने के बाद भी सुस्ती रहना, बार-बार उल्टी, पेशाब कम होना या न होना, दौरे (फिट्स) आने की स्थिति।

CG News

डॉक्टरों की चेतावनी– खुद से दवा न दें। तेज बुखार आने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। इलाज में देरी खतरनाक हो सकती है।

CG News

CG News: अगले महीने तक खतरा जारी– डॉक्टरों का कहना है कि यह सीजन जल्दी खत्म नहीं होगा, अक्टूबर तक बच्चों में वायरल फीवर और अन्य संक्रमण का खतरा बना रहेगा।

Updated on:

13 Sept 2025 10:03 am

Published on:

13 Sept 2025 10:02 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / CG News: बच्चों में हाई ग्रेड फीवर का कहर, रोज 600 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे अस्पताल

