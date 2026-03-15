महाराष्ट्र मंडल में सेवाभावी नर्सेस का सम्मान, राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कुलिश जी की स्मृति में पत्रिका भी बना भागीदार… देखें Photos

CG News: महाराष्ट्र मंडल के संत ज्ञानेश्वर सभागार में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजधानी की सेवाभावी 20 नर्सों को उनके समर्पण और सेवा कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नारी शक्ति की भूमिका और समाज में महिलाओं के योगदान पर चर्चा की गई।
CG News: मंडल की महिलाओं ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इस दौरान भाषण और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिशजी के जन्मशती पर्व के आयोजन में पत्रिका भी भागीदार बना। कार्यक्रम में महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अजय मधुकर काले, महिला विंग अध्यक्ष विशाखा तोपखाने और ऑब्जर्वर रवीन्द्र ठेंगड़ी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
CG News: समारोह में सम्मानित नर्सों के कार्यों की सराहना की गई और महिला सशक्तीकरण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में पत्रिका के राज्य संपादक गोविंद ठाकरे ने पत्रिका समूह के संस्थापक कर्पूर चन्द्र कुलिश का उल्लेख करते हुए कहा कि पत्रिका की स्थापना 70 साल पहले हुई थी, लेकिन जनसरोकार और मूल्य आधारित पत्रकारिता की सोच ने इसे आज पाठकों की मजबूत आवाज वाला समाचार संस्थान बना दिया है। उन्होंने कहा कि नारी को समाज और परिवार की धुरी के रूप में समझने की जरूरत है।
CG News: मुख्य अतिथि ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. अनुपमा आनंद जोशी ने कहा कि नारी अबला नहीं है। नारी अनपढ़ ही क्यों न हो, वह अपनी इच्छाशक्ति से सब कुछ कर सकती है। नारी की शक्ति ही परिवार को जोड़ती है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ एक दिन है, नारियों का सम्मान तो हर दिन होना चाहिए।
CG News: अध्यक्ष अजय मधुकर काले ने कहा कि दो चोटी बनाकर घर से निकलने वाली महिलाएं आज सफलता की चोटी पर है। सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना लोहा मनवा लिया है। हमारे यहां विभिन्न प्रकल्पों के 150 से अधिक पदाधिकारियों में 80 फीसद महिलाएं हैं। इसी तरह यहां कार्य करने वाले 120 कर्मचारियों में भी 80 फीसदी महिलाएं ही हैं।
CG News: कार्यक्रम के अंतिम चरण में महिलाओं ने ढोल की थाप पर जमकर नृत्य किया। चौबे कॉलोनी, रोहिणीपुरम, डंगनिया और सुंदर नगर केंद्र की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उपाध्यक्ष गीता श्याम दलाल और महिला प्रमुख विशाखा तोपखानेवाले का विशेष मार्गदर्शन रहा। कार्यक्रम का संचालन संगीता निमोणकर और चित्रा जावलेकर ने किया।
CG News: सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच तात्कालिक भाषण स्पर्धा में 12 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें महिलाओं ने स्वावलंबन, डिजिटल क्रांति, सकारात्मक सोच, महिला उद्यमी जैसे कई विषयों पर अपने विचार रखे।
CG News: कार्यक्रम में पिछले समारोह के आयोजक केंद्रों की संयोजिकाओं व सह-संयाजिकाओं को प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजा बाई के वेश में पल्लवी मुकादम, ङ्क्षसधुताई सपकाल के वेश में संध्या खंगन, महिलाओं में शिक्षा की ज्योत जलाने वाली ज्योतिबा फुले की भूमिका में विराज भालेराव, महारानी अहिल्या बाई के रोल में सौदामिनी बर्वे नजर आईं।
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