महाराष्ट्र मंडल में सेवाभावी नर्सेस का सम्मान, राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कुलिश जी की स्मृति में पत्रिका भी बना भागीदार… देखें Photos

CG News: समारोह में सम्मानित नर्सों के कार्यों की सराहना की गई और महिला सशक्तीकरण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में पत्रिका के राज्य संपादक गोविंद ठाकरे ने पत्रिका समूह के संस्थापक कर्पूर चन्द्र कुलिश का उल्लेख करते हुए कहा कि पत्रिका की स्थापना 70 साल पहले हुई थी, लेकिन जनसरोकार और मूल्य आधारित पत्रकारिता की सोच ने इसे आज पाठकों की मजबूत आवाज वाला समाचार संस्थान बना दिया है। उन्होंने कहा कि नारी को समाज और परिवार की धुरी के रूप में समझने की जरूरत है।