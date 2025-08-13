Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG News: तिरंगा रैली में शामिल हुईं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, देखें तस्वीरें…

CG News: रैली के दौरान मंत्री राजवाड़े ने हाथ में तिरंगा लेकर उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने सभी से अपील की कि तिरंगा केवल उत्सव का प्रतीक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गर्व और प्रेरणा का स्रोत है।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 13, 2025

CG News

CG News: आजादी का अमृत महोत्सव एवं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ‘हर घर तिरंगा‘ अभियान के तहत सूरजपुर में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया।

CG News

CG News: महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कलेक्ट्रेट परिसर से रंगमंच तक आयोजित इस पैदल रैली में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर देशभक्ति का संदेश दिया।

CG News

CG News: रैली के दौरान मंत्री राजवाड़े ने हाथ में तिरंगा लेकर उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने उद्बोधन में कहा कि आजादी हमें अनगिनत बलिदानों के बाद मिली है, इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की अखंडता, एकता और गौरव की रक्षा करे। उन्होंने सभी से अपील की कि तिरंगा केवल उत्सव का प्रतीक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गर्व और प्रेरणा का स्रोत है।

CG News

CG News: रैली के दौरान शहर के मुख्य मार्ग देशभक्ति के नारों से गूंज उठे। स्कूली बच्चों, महिला समूहों और युवा स्वयंसेवकों ने तिरंगा लहराकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम का समापन रंगमंच में राष्ट्रगान के साथ हुआ, जहां सभी उपस्थित जनों ने तिरंगे के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई।

CG News

CG News: माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर चलाए जा रहे हर घर तिरंगा #HarGharTiranga अभियान के अंतर्गत उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज अपने रायपुर स्थित आवास पर तिरंगा लगाकर आजादी के अमृत महोत्सव में सहभागिता की।

CG News

CG News: उपमुख्यमंत्री शर्मा ने प्रदेश के सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ें, अपने-अपने घरों पर तिरंगा लगाएं और इस ऐतिहासिक पहल को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि तिरंगा लगाना केवल देशभक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले वीरों के प्रति कृतज्ञता का भाव भी है।

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Aug 2025 05:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: तिरंगा रैली में शामिल हुईं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, देखें तस्वीरें…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG News: छत्तीसगढ़ में करोड़पति बना देनी वाली खेती, एक बार फसल लगाने पर 30 साल तक होगा फायदा

CG News: छत्तीसगढ़ में करोड़पति बना देनी वाली खेती, एक बार फसल लगाने पर 30 साल तक होगाफायदा
Patrika Special News

वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल.. चरणबद्ध आंदोलन की बनी रणनीति, 14 को निकालेगी कैंडल मार्च

CG Congress Protest
रायपुर

Fraud News: ऑनलाइन निवेश के नाम पर 1 करोड़ की ठगी, आरोपी को पुलिस ने दबोचा

Fraud news, raipur police arrested
रायपुर

BREAKING: छत्तीसगढ़ BJP में बड़ा बदलाव, अध्यक्ष किरण सिंहदेव की टीम में नए चेहरों को मिला मौका, देखें नियुक्ति सूची

Chhattisgarh BJP
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ के ईवी खरीदारों को बांटे 138 करोड़ रुपए, केंद्रीय राज्यमंत्री ने दी जानकारी

CG News: छत्तीसगढ़ के ईवी खरीदारों को 138 करोड़ का लाभ, लोकसभा में केंद्रीय उद्योग राज्यमंत्री ने दी जानकारी
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.