CG News: तिरंगा रैली में शामिल हुईं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, देखें तस्वीरें…

CG News: रैली के दौरान मंत्री राजवाड़े ने हाथ में तिरंगा लेकर उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने उद्बोधन में कहा कि आजादी हमें अनगिनत बलिदानों के बाद मिली है, इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की अखंडता, एकता और गौरव की रक्षा करे। उन्होंने सभी से अपील की कि तिरंगा केवल उत्सव का प्रतीक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गर्व और प्रेरणा का स्रोत है।