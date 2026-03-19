Chaitra Navratri 2026: सात समंदर पार आस्था की लहरें… चैत्र नवरात्र के साथ नव संवत्सर 2083 की शुरुआत, देखें Photo

मां महामाया मंदिर रायपुर के पुजारी पंडित मनोज शुक्ला ने बताया कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सौरग्रह मंडल का राजा सूर्यदेव हैं लेकिन जिस दिन नव संवत का आरंभ होता है, उस दिन के वार के अनुसार उस वर्ष के आकाशीय राजा तथा अन्य पदाधिकारी गणों का निर्धारण होता है। गुरुवार को नया संवत शुरू हो रहा है। इसलिए राजा बृहस्पति रहेंगे। यह संवत्सर रौद्र है।