Budget Session: बजट सत्र से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) की मौजूदगी में शनिवार को सीएम हाउस नवा रायपुर में भाजपा विधायक दल की अहम बैठक हुई। इसमें विधानसभा के बजट सत्र (Budget Session) की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई।