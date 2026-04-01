Raipur: भगवान महावीर जन्मकल्याणक महोत्सव 2026 में शामिल हुए सीएम साय

सीएम साय ने कहा कि भगवान महावीर स्वामी (Lord Mahavir Swami) का सत्य और अहिंसा का संदेश समस्त मानवता के लिए पथ प्रदर्शक है, जो हमें त्याग, तपस्या, करुणा और आत्मसंयम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि आज एक सुखद संयोग है कि भगवान महावीर जयंती (Mahavir Jayanti) के पावन अवसर पर देश नक्सलवाद (Naxalism) के अंत की दिशा में निर्णायक उपलब्धि की ओर अग्रसर है।