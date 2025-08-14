Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: मुख्यमंत्री साय ने हजारों युवाओं के साथ लगाई स्वतंत्रता की दौड़, देखें तस्वीरें

CG News: रायपुर के मरीन ड्राइव में आयोजित स्वतंत्रता दौड़ में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हजारों युवाओं के साथ स्वतंत्रता दौड़ लगाई और भारत माता और अमर बलिदानी रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 14, 2025

CG News: मुख्यमंत्री साय ने हजारों युवाओं के साथ लगाई स्वतंत्रता की दौड़, देखें तस्वीरें

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव में आयोजित स्वतंत्रता दौड़ में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया।

CG News: मुख्यमंत्री साय ने हजारों युवाओं के साथ लगाई स्वतंत्रता की दौड़, देखें तस्वीरें

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि तिरंगे में करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाएं समाई हैं और यह हमारी वीरता, शांति और समृद्धि के भाव की अमिट चेतना है।

CG News: मुख्यमंत्री साय ने हजारों युवाओं के साथ लगाई स्वतंत्रता की दौड़, देखें तस्वीरें

इस दौरान उन्होंने हजारों युवाओं के साथ स्वतंत्रता दौड़ लगाई और भारत माता और अमर बलिदानी रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।

CG News: मुख्यमंत्री साय ने हजारों युवाओं के साथ लगाई स्वतंत्रता की दौड़, देखें तस्वीरें

साय ने पवित्र तिरंगे को प्रणाम करते हुए कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पिछले कुछ वर्षों से स्वतंत्रता दिवस में पूरा देश तिरंगामय हो जाता है।

CG News: मुख्यमंत्री साय ने हजारों युवाओं के साथ लगाई स्वतंत्रता की दौड़, देखें तस्वीरें

तिरंगा यात्राएं और हर-घर तिरंगा फहराने के संकल्प ने इस पावन अवसर को जन-जन से जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव का जीवंत प्रतीक है।

Published on:

14 Aug 2025 10:45 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: मुख्यमंत्री साय ने हजारों युवाओं के साथ लगाई स्वतंत्रता की दौड़, देखें तस्वीरें

रायपुर

छत्तीसगढ़

परिवहन विभाग का हाईटेक प्लान! 12 बॉर्डर चेकपोस्ट पर लगेंगे 150 एआई कैमरे, ऑटोमेटिक सिस्टम से पकड़ी जाएगी ओवरलोडिंग

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कैमरे (फोटो सोर्स- Freepik)
रायपुर

गांव से लाल किले तक… दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ की ‘लखपति दीदी’ होंगी विशेष अतिथि, जानें इनकी कहानी

छत्तीसगढ़ की ‘लखपति दीदी’ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

Independence Day: लालकिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होगी छत्तीसगढ़ की लखपति दीदी

Chhattisgarh News
रायपुर

छत्तीसगढ़ की आत्मा का प्रतीक ‘अरपा पैरी के धार’, नदियों के जल और लोकसंस्कृति की लय का अद्भुत मेल

छत्तीसगढ़ की आत्मा का प्रतीक 'अरपा पैरी के धार' (Photo source- Patrika)
