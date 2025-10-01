मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कोरबा में राम कथा महोत्सव में हुए शामिल, देखें तस्वीरें

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन माटी माता कौशल्या का मायका है तथा हमारे आराध्य भगवान राम का ननिहाल भी। यहां प्रभु श्री राम ने माता सीता एवं भाई लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के दौरान अधिकांश समय व्यतीत किया। 2 min read