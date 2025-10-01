Patrika LogoSwitch to English

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कोरबा में राम कथा महोत्सव में हुए शामिल, देखें तस्वीरें

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन माटी माता कौशल्या का मायका है तथा हमारे आराध्य भगवान राम का ननिहाल भी। यहां प्रभु श्री राम ने माता सीता एवं भाई लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के दौरान अधिकांश समय व्यतीत किया।

2 min read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 01, 2025

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कोरबा में राम कथा महोत्सव में हुए शामिल, देखें तस्वीरें

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कोरबा जिले के एक दिवसीय प्रवास के दौरान कोरबा नगरीय क्षेत्र स्थित भवानी मंदिर परिसर में आयोजित राम कथा महोत्सव में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कोरबा में राम कथा महोत्सव में हुए शामिल, देखें तस्वीरें

राम कथा वाचन हेतु पधारे श्री श्री 1008 जगद्गुरू श्री रामभद्राचार्य के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया तथा प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कोरबा में राम कथा महोत्सव में हुए शामिल, देखें तस्वीरें

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन माटी माता कौशल्या का मायका है तथा हमारे आराध्य भगवान राम का ननिहाल भी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कोरबा में राम कथा महोत्सव में हुए शामिल, देखें तस्वीरें

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी को पूरा करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

Updated on:

01 Oct 2025 09:39 am

Published on:

01 Oct 2025 09:37 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कोरबा में राम कथा महोत्सव में हुए शामिल, देखें तस्वीरें

