CM साय ने रायपुर में स्व-सहायता समूह की महिलाओं से की आत्मीय बातचीत, देखें Photo

इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2027 तक तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प लिया है, उसके अनुरूप राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में आठ लाख बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है।