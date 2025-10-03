Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CM साय ने रायपुर में स्व-सहायता समूह की महिलाओं से की आत्मीय बातचीत, देखें Photo

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में Policy Watch India Foundation द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बिहान स्व-सहायता समूह की बहनों से मिलकर उनसे आत्मीय संवाद किया।

2 min read

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 03, 2025

CM साय ने रायपुर में स्व-सहायता समूह की महिलाओं से की आत्मीय बातचीत, देखें Photo

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में Policy Watch India Foundation द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बिहान स्व-सहायता समूह की बहनों से मिलकर उनसे आत्मीय संवाद किया।

CM साय ने रायपुर में स्व-सहायता समूह की महिलाओं से की आत्मीय बातचीत, देखें Photo

इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2027 तक तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प लिया है, उसके अनुरूप राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में आठ लाख बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है।

CM साय ने रायपुर में स्व-सहायता समूह की महिलाओं से की आत्मीय बातचीत, देखें Photo

जिसका परिणाम है कि इनमें से चार लाख बहनें आज लखपति दीदी बनकर पूरे प्रदेश की प्रेरणा बन चुकी हैं।

CM साय ने रायपुर में स्व-सहायता समूह की महिलाओं से की आत्मीय बातचीत, देखें Photo

उन्होंने कहा कि सरकार का अगला लक्ष्य स्व-सहायता समूहों द्वारा बनाए उत्पादों को गांव की सीमाओं से निकालकर डिजिटल बाजारों तक ले जाना है। छत्तीसगढ़ की असली शक्ति गांव-गांव की ये मेहनती बहनें हैं।

cg news

03 Oct 2025 06:05 pm

