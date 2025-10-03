CM साय ने रायपुर में स्व-सहायता समूह की महिलाओं से की आत्मीय बातचीत, देखें Photo

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में Policy Watch India Foundation द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बिहान स्व-सहायता समूह की बहनों से मिलकर उनसे आत्मीय संवाद किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2027 तक तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प लिया है, उसके अनुरूप राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में आठ लाख बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है।
जिसका परिणाम है कि इनमें से चार लाख बहनें आज लखपति दीदी बनकर पूरे प्रदेश की प्रेरणा बन चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार का अगला लक्ष्य स्व-सहायता समूहों द्वारा बनाए उत्पादों को गांव की सीमाओं से निकालकर डिजिटल बाजारों तक ले जाना है। छत्तीसगढ़ की असली शक्ति गांव-गांव की ये मेहनती बहनें हैं।
