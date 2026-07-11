सीएम साय ने BJP कार्यकर्ताओं को 4 मंत्र देकर चुनावी मिशन के लिए किया तैयार

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने चार मंत्र (Four Mantras) दिए- 1. सिर पर बर्फ रखो यानी दिमाग हमेशा ठंडा रखो। 2. मुंह में मिश्री रखो यानी जुबान हमेशा मीठी रखो। 3. पैर में चक्र रखो यानी पार्टी के काम के लिए हमेशा चलायमान रहो। 4. पार्टी के प्रति अगाध श्रद्धा रखो, ताकि आपस में भाईचारा बना रहे।