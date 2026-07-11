सीएम साय ने BJP कार्यकर्ताओं को 4 मंत्र देकर चुनावी मिशन के लिए किया तैयार

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर (Raipur) में 10 जुलाई को बीजेपी संयुक्त प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हुई। सीएम विष्णुदेव साय, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव ने दीप प्रज्वलन किया।
भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) की तैयारी में जुट गई है। उसने अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे अगली बार भी सरकार (Government) बनाने का रोडमैप तैयार किया है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरकर सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने के लिए कहा है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने चार मंत्र (Four Mantras) दिए- 1. सिर पर बर्फ रखो यानी दिमाग हमेशा ठंडा रखो। 2. मुंह में मिश्री रखो यानी जुबान हमेशा मीठी रखो। 3. पैर में चक्र रखो यानी पार्टी के काम के लिए हमेशा चलायमान रहो। 4. पार्टी के प्रति अगाध श्रद्धा रखो, ताकि आपस में भाईचारा बना रहे।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि संगठन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। कार्यकर्ताओं के समर्पण, अनुशासन और सेवाभाव के बल पर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के विकसित भारत एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विकसित छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध हैं।
बीजेपी संयुक्त प्रकोष्ठों की प्रदेश कार्यसमिति (State Executive Committee) बैठक में 2028 के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही संगठन की आगामी कार्ययोजना, सेवा कार्यों के विस्तार एवं जनकल्याण के विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की।
बैठक में भाजपा (Bharatiya Janata Party) प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन जैन, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, अखिलेश सोनी, डॉ. नवीन मार्कण्डेय, प्रदेश कोषाध्यक्ष राम गर्ग सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता साथी उपस्थित थे।
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