Raipur: ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ हरित सम्मेलन (Chhattisgarh Green Summit) की उपयोगिता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि इसके माध्यम से पॉलिसी मेकिंग से जुड़े लोग, उद्योग जगत, शैक्षणिक संस्थान, शोधकर्ता और पर्यावरणविद (Environmentalist) एक मंच पर आकर महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।