Chaitanya Baghel Bail: हाजिरी की शर्तों पर चैतन्य की रिहाई, जेल रोड पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, देखें photos

Chaitanya Baghel Bail: कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह दिन न्याय और सच्चाई की जीत का प्रतीक है। बता दें कि ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन पर 18 जुलाई को भिलाई निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (क्करूरु्र), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था।