Chaitanya Baghel Bail: हाजिरी की शर्तों पर चैतन्य की रिहाई, जेल रोड पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, देखें photos

Chaitanya Baghel Bail: शराब घोटाले से जुड़े मामले में 168 दिन तक जेल में बंद रहे चैतन्य बघेल आखिरकार जमानत मिलने के बाद शनिवार को रिहा हुए। शनिवार सुबह उनकी रिहाई की खबर मिलते ही कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।
Chaitanya Baghel Bail: जेल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जुटी, जहां ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं और नारों के साथ चैतन्य बघेल का भव्य स्वागत किया गया। ट्रैफिक जाम लग गया। लोग परेशान होते रहे। इस दौरान जेल परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे।
Chaitanya Baghel Bail: रिहाई से पहले ही रायपुर स्थित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता एकत्र हो गए। जैसे ही चैतन्य बघेल के जेल से बाहर आने की पुष्टि हुई, समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की।
Chaitanya Baghel Bail: कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह दिन न्याय और सच्चाई की जीत का प्रतीक है। बता दें कि ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन पर 18 जुलाई को भिलाई निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (क्करूरु्र), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था।
Chaitanya Baghel Bail: वहीं शनिवार को उनके बेटे विवांश का जन्मदिन था। इस मौके पर हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद रिहाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने चैतन्य बघेल की रिहाई के बाद सेंट्रल जेल पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया।
Chaitanya Baghel Bail: बता दें कि ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश ने 1 लाख के बांड (जमानत) और सुनवाई के दौरान उपस्थिति दर्ज कराने की शर्तों पर रिहा करने का आदेश दिया। इसी तरह ईडी के विशेष न्यायाधीश ने पासपोर्ट जमा करने और सुनवाई के दौरान उपस्थित होने का आदेश दिया।
