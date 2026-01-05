Raipur: इंदौर की घटना के बाद पत्रिका ने जगाया, सड़क पर उतरी रायपुर मेयर

सरोना डंपिंग यार्ड (Sarona Dumping Yard), सरोना शीतला माता मंदिर के पास शासकीय जमीन का सीमांकन कराने, चिंगरी नाला, पीहर नाला की सफाई कराने पर जोर दिया। चंदनीडीह एसटीपी (STP) का जायजा लिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने सरोना से कचरा हटाने के साथ ही ठोस कार्ययोजना तैयार करने कहा।