रायपुर

Ganesh Visarjan: श्रद्धा और उत्साह से भरा गणेश विसर्जन, चहल-पहल ने सबका मन मोह लिया, देखें

Ganesh Visarjan: रायपुरा स्थित कुंड में गणेश विसर्जन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। विसर्जन स्थल पर मेले जैसा माहौल देखने को मिला।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 07, 2025

Ganesh Visarjan

Ganesh Visarjan: रायपुरा स्थित कुंड में गणेश विसर्जन के लिए सुबह से ही भारी भीड़ जुटी।

Ganesh Visarjan

विसर्जन स्थल पर मेले जैसा माहौल, ढोल-ताशों और भजन-कीर्तन की गूंज।

Ganesh Visarjan

बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी उत्साह के साथ शामिल हुए।

Ganesh Visarjan

कुंड के आसपास दुकानों और झूलों-खेल तमाशों ने बढ़ाई रौनक।

Ganesh Visarjan

सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर तैनात रही।

Ganesh Visarjan

श्रद्धा और उत्साह के बीच मेले जैसी चहल-पहल ने सभी का मन मोह लिया।

Updated on:

07 Sept 2025 09:31 am

Published on:

07 Sept 2025 09:30 am

