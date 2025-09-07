Ganesh Visarjan: श्रद्धा और उत्साह से भरा गणेश विसर्जन, चहल-पहल ने सबका मन मोह लिया, देखें

Ganesh Visarjan: रायपुरा स्थित कुंड में गणेश विसर्जन के लिए सुबह से ही भारी भीड़ जुटी।
विसर्जन स्थल पर मेले जैसा माहौल, ढोल-ताशों और भजन-कीर्तन की गूंज।
बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी उत्साह के साथ शामिल हुए।
कुंड के आसपास दुकानों और झूलों-खेल तमाशों ने बढ़ाई रौनक।
सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर तैनात रही।
श्रद्धा और उत्साह के बीच मेले जैसी चहल-पहल ने सभी का मन मोह लिया।
