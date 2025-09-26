Garba Time: 8 महीने से 50 साल तक के लिए परिधान, 300 से 1500 रुपए तक किराया, Photo...

गरबा में जितने भी कपड़े किराए पर जाते हैं उनकी धुलाई नवरात्र के बाद होती है। सुषमा बताती हैं, थीम-आधारित ड्रेस का चलन भी तेजी से बढ़ा है। छत्तीसगढ़ी, पंजाबी, मराठी और बंगाली स्टाइल की ड्रेस लोग पसंद कर रहे हैं। पारंपरिक परिधान के साथ अब कौड़ी का नया सेट भी आकर्षण का केंद्र बना है। पहले कौड़ी सिर्फ कपड़ों में आता था, लेकिन अब इसे सेट के रूप में भी डिजाइन किया जा रहा है। पिछले 10 सालों से ट्रेंड लगातार बढ़ा है।