रायपुर

अग्र उत्सव में हुआ प्रतिभाओं का सम्मान, SEE PICS

अग्र उत्सव में हुआ प्रतिभाओं का सम्मान, SEE PICS

रायपुर

Trilochan Das Manikpuri

Sep 15, 2025

Agrasen jayanti

रायपुर। अग्रसेन जयंती महोत्सव के अंतर्गत अशोका रत्न मोहल्ला समिति ने दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया था।

Agrasen jayanti

हरवर्ष की तरह इस वर्ष भी इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम रखें गए थे।

Agrasen jayanti

इस बार भगवान 1008 अग्रसेन की 5179 वे जयंती सोमवार 22 सितंबर 2025 को उल्लास के साथ मनाई जाएगी।

Agrasen jayanti

समिति के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार उमेश अग्रवाल उपस्थिति हुए थे।

Agrasen jayanti

इस दौरान कार्यक्रम में पांच वर्ष के बच्चों का पेंटिंग, योगा,महिलाओ का एकल डांस,ग्रुप डांस,प्रतिभा सम्मान सहित विभिन्न प्रतियोगिता के साथ दो दिवसीय कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

रायपुर

Published on:

15 Sept 2025 07:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / अग्र उत्सव में हुआ प्रतिभाओं का सम्मान, SEE PICS

