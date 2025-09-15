अग्र उत्सव में हुआ प्रतिभाओं का सम्मान, SEE PICS

रायपुर। अग्रसेन जयंती महोत्सव के अंतर्गत अशोका रत्न मोहल्ला समिति ने दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया था।
हरवर्ष की तरह इस वर्ष भी इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम रखें गए थे।
इस बार भगवान 1008 अग्रसेन की 5179 वे जयंती सोमवार 22 सितंबर 2025 को उल्लास के साथ मनाई जाएगी।
समिति के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार उमेश अग्रवाल उपस्थिति हुए थे।
इस दौरान कार्यक्रम में पांच वर्ष के बच्चों का पेंटिंग, योगा,महिलाओ का एकल डांस,ग्रुप डांस,प्रतिभा सम्मान सहित विभिन्न प्रतियोगिता के साथ दो दिवसीय कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
गंगरेल डुबान क्षेत्र की 11 मछुआ सहकारी समितियों को पुनः मिला मछली पालन का अधिकार, सदस्यों ने CM का जताया आभार