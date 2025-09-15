India vs Pakistan: एशिया कप में भारत की जीत! रायपुर में जश्न का माहौल नहीं, आखिर क्यों..?

India vs Pakistan: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया की जीत के बाद भी छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में उत्सव का माहौल देखने को नहीं मिला। जयस्तंभ चौक, जो आमतौर पर इस तरह की जीत के बाद खुशियों से भर जाता है, इस बार सुना-सुना नजर आया।