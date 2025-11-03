भारत महिला वर्ल्डकप चैंपियन: बेटियों की जीत के जश्न में शामिल हुआ राजधानी रायपुर, SEE PICS

रायपुर. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को इतिहास रच दिया। टीम ने एक दिवसीय विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर न केवल अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीत ली, बल्कि दिल और दुनिया भी जीत लिया। यह जीत इस बात का गवाह है कि हमारी बेटियों की उड़ान आसमान से भी ऊंची है।
रोमांचक फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला खिलाड़ियों ने जैसे ही भारत का तिरंगा विश्व मंच पर गर्व से लहराया, इधर शहर के जय स्तंभ चौक में आधी रात आतिशबाजी कर लोगों ने जीत का जश्न मनाया।
शहर का हर व्यक्ति इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने आतुर दिखा। शहर के लोग बड़ी संया में यहां ढोल लेकर पहुंचे और जमकर आतिशबाजी करते हुए एक-दूसरे को विश्वकप जीत की बधाई दी।
लोगों ने एक सुर से कहा, यह भारतीय महिला क्रिकेट के लिए नई सुबह, नया इतिहास। इस विजय ने पूरे विश्व में नारी शक्ति के साथ भारत का मान बढ़ाया है।
पूरे देश के लिए यह अदभुत और अविस्मरणीय क्षण है। इस ऐतिहासिक जीत ने न केवल खेल के मैदान में देश का मान बढ़ाया है, बल्कि हर उस बेटी, बहन और मां के सपनों को नई उड़ान दी है।
