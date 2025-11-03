भारत महिला वर्ल्डकप चैंपियन: बेटियों की जीत के जश्न में शामिल हुआ राजधानी रायपुर, SEE PICS

रायपुर. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को इतिहास रच दिया। टीम ने एक दिवसीय विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर न केवल अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीत ली, बल्कि दिल और दुनिया भी जीत लिया। यह जीत इस बात का गवाह है कि हमारी बेटियों की उड़ान आसमान से भी ऊंची है।