Infantry Day 2025: भारतीय पैदल सैनिकों के साहस और बलिदान को सम्मान, आज इन्फेंट्री डे पर दी जाएगी श्रद्धांजलि

ऐतिहासिक महत्व: इन्फेंट्री डे हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो 1947 में सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन द्वारा श्रीनगर हवाई अड्डे पर की गई ऐतिहासिक हवाई लैंडिंग की स्मृति में है। इस अभियान ने जम्मू और कश्मीर में पहली हथियारबंद घुसपैठ को नाकाम कर राष्ट्र की संप्रभुता सुरक्षित की। (Infantry Day 2025)