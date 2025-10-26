Infantry Day 2025: भारतीय पैदल सैनिकों के साहस और बलिदान को सम्मान, आज इन्फेंट्री डे पर दी जाएगी श्रद्धांजलि

ऐतिहासिक महत्व: इन्फेंट्री डे हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो 1947 में सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन द्वारा श्रीनगर हवाई अड्डे पर की गई ऐतिहासिक हवाई लैंडिंग की स्मृति में है। इस अभियान ने जम्मू और कश्मीर में पहली हथियारबंद घुसपैठ को नाकाम कर राष्ट्र की संप्रभुता सुरक्षित की। (Infantry Day 2025)
भारतीय सेना में इन्फेंट्री की भूमिका: इन्फेंट्री भारतीय सेना की सबसे बड़ी और बहुमुखी शाखा है। सैनिक हर प्रकार के भू-भाग—सियाचिन की बर्फीली चोटियां, घने जंगल, रेगिस्तान और मैदान—में लड़ने के लिए प्रशिक्षित हैं।
सैन्य और मानवीय कार्य: इन्फेंट्री केवल युद्ध तक सीमित नहीं है। वे आतंकवाद और उग्रवाद विरोधी अभियानों, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों और प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों में भी योगदान देते हैं।
साहस और समर्पण का प्रतीक: इन्फेंट्री डे बहादुर सैनिकों के साहस, धैर्य और निःस्वार्थ सेवा का सम्मान करता है, जो सुनिश्चित करते हैं कि देश का तिरंगा हमेशा गौरव और सम्मान के साथ ऊँचा फहरता रहे। (photos by Trilochan Manikpuri)
