Infantry Day 2025: भारतीय पैदल सैनिकों के साहस और बलिदान को सम्मान, आज इन्फेंट्री डे पर दी जाएगी श्रद्धांजलि

Infantry Day 2025: इन्फेंट्री डे हर साल 27 अक्टूबर को भारतीय थलसेना के पैदल सैनिकों के साहस, वीरता और बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है।

Oct 26, 2025

Infantry Day 2025

ऐतिहासिक महत्व: इन्फेंट्री डे हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो 1947 में सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन द्वारा श्रीनगर हवाई अड्डे पर की गई ऐतिहासिक हवाई लैंडिंग की स्मृति में है। इस अभियान ने जम्मू और कश्मीर में पहली हथियारबंद घुसपैठ को नाकाम कर राष्ट्र की संप्रभुता सुरक्षित की। (Infantry Day 2025)

Infantry Day 2025

भारतीय सेना में इन्फेंट्री की भूमिका: इन्फेंट्री भारतीय सेना की सबसे बड़ी और बहुमुखी शाखा है। सैनिक हर प्रकार के भू-भाग—सियाचिन की बर्फीली चोटियां, घने जंगल, रेगिस्तान और मैदान—में लड़ने के लिए प्रशिक्षित हैं।

Infantry Day 2025

सैन्य और मानवीय कार्य: इन्फेंट्री केवल युद्ध तक सीमित नहीं है। वे आतंकवाद और उग्रवाद विरोधी अभियानों, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों और प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों में भी योगदान देते हैं।

Infantry Day 2025

साहस और समर्पण का प्रतीक: इन्फेंट्री डे बहादुर सैनिकों के साहस, धैर्य और निःस्वार्थ सेवा का सम्मान करता है, जो सुनिश्चित करते हैं कि देश का तिरंगा हमेशा गौरव और सम्मान के साथ ऊँचा फहरता रहे। (photos by Trilochan Manikpuri)

26 Oct 2025 01:30 pm

26 Oct 2025 01:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / Infantry Day 2025: भारतीय पैदल सैनिकों के साहस और बलिदान को सम्मान, आज इन्फेंट्री डे पर दी जाएगी श्रद्धांजलि

Chaitanya Baghel: पूर्व सीएम बघेल के बेटे चैतन्य को बेल या जेल.. जमानत पर कल होगी सुनवाई

पत्नी से माफी मंगवाने वाला हिस्ट्रीशीटर अब नहीं रहा, छत से कूदने के बाद मौत, वायरल हुआ था वीडियो

निमोनिया का नया खतरा! 15 दिनों में 50 युवाओं की मौत, कोरोना और स्वाइन फ्लू रिपोर्ट नेगेटिव लेकिन… डॉक्टरों ने जताई चिंता

CG Weather Update: बंगाल की खाड़ी में बनेगा मोलथा तूफान… 27,28 व 29 अक्टूबर को होगी भारी बारिश, Alert जारी

PM Modi Chhattisgarh Visit: PM मोदी का कार्यक्रम बदला, अब 1 नवंबर की सुबह आएंगे रायपुर… यहां करेंगे रोड शो

