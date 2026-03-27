Khelo India: खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में वेटलिफ्टिंग का गोल्ड मिजोरम के इसाक ने जीता

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और खेल मंत्री अरुण साव 26 मार्च को रायपुर (Raipur) के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय मैदान पहुंचकर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के अंतर्गत आयोजित वेटलिफ्टिंग स्पर्धा (Weight Lifting) देखने पहुंचे। उन्होंने विभिन्न प्रदेशों से आए खिलाड़ियों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई भी की।