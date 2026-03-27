Faith: भक्ति में डूबा शहर, हवन-पूजन से गूंजे देवी मंदिर, सुबह से रात तक उमड़ी आस्था

प्राचीन महामाया मंदिर में ऐसा दो बार अवसर आता है, जब मां के वीरमुद्रा में दर्शन होते हैं। अष्टमी और नवमी की युति पर मां महामाया मंदिर में हवन पूर्णाहुति के बाद अर्धरात्रि में राज ज्योत सहित समस्त मनोकामना ज्योत का विसर्जन किया गया। फिर गर्भगृह में मां महामाया एवं मां समलेश्वरी के सामने शस्त्र पूजा में शस्त्र श्रृंगार किया गया है। आठों हाथों में शस्त्र तलवार, त्रिशूल, चक्र, धनुष बाण आदि धारण के साथ ही मातेश्वरी के दर्शन वीर मुद्रा में हुआ। इन्हीं शस्त्रों से माता राक्षसों का संहार करती हैं। भागवताचार्य पंडित मनोज शुक्ला महाराज ने बताया कि यह शस्त्र श्रृंगार वर्ष भर में मात्र 2 बार ही, नवरात्रि पर्व के ज्योत विसर्जन वाली रात होता है। इस दुर्लभ छवि के दर्शन शुक्रवार नवमी को दिनभर किया जा सकता है। सुबह 11 बजे कन्या पूजन होगा फिर साढ़े 12 बजे आरती और माता को 56 भोग लगेगा।