एक्ट्रेस अदा शर्मा रायपुर में.. राम मंदिर में की पूजा, वीडियो शेयर कर दी रामनवमी की बधाई

अदा शर्मा ने इस खास मौके का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया। ( Chhattisgarh News ) वीडियो में वह भक्ति में लीन नजर आ रही हैं और पूरे श्रद्धा भाव से भजन गाती दिख रही हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने सभी देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दीं। उनके इस पोस्ट को फैंस द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है और लोग उनकी सादगी और धार्मिक आस्था की सराहना कर रहे हैं।