IPS Ratan lal Dangi: सीनियर IPS रतन लाल डांगी निलंबित, आपत्तिजनक फोटो वायरल होने पर कार्रवाई

IPS Ratan Lal Dangi: छत्तीसगढ़ के सीनियर IPS रतन लाल डांगी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो वायरल होने के बाद राज्य सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए निलंबित कर दिया है। इसका आदेश गृह (पुलिस) विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया है। इस कार्रवाई से खलबली मच गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले एसआई की पत्नी ने डांगी पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। फिलहाल अब इस मामलेे की जांच जारी है।