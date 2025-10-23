IPS पर लगे आरोपों की होगी जांच, CM साय ने कहा- किसी को बख्शा नहीं जाएगा…

IPS sexual harassment: शिकायत में पीड़िता ने बताया कि साल 2017 में वह रतनलाल डांगी के संपर्क में आई थी, जब वे कोरबा एसपी के पद पर तैनात थे। शुरुआती बातचीत सोशल मीडिया के ज़रिए शुरू हुई थी। बाद में दंतेवाड़ा पदस्थापना के दौरान वह वीडियो कॉल पर उन्हें योग सिखाने लगीं। डांगी के राजनांदगांव और फिर बिलासपुर आईजी बनने के बाद भी यह संपर्क बना रहा। पीड़िता का आरोप है कि डांगी ने अपनी पत्नी की गैरमौजूदगी में उसे कई बार बंगले पर बुलाया और उत्पीड़न किया।