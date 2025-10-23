Retired Employees Rules: कोल पेंशनर्स के लिए अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अनिवार्य, मंत्रालय ने जारी किए निर्देश

इसमें 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। वे अपना जीवन प्रमाण पत्र एक से 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन जमा कर सकेंगे, जबकि अन्य सभी लाभार्थियों के लिए यह अवधि एक से 30 नवंबर 2025 निर्धारित की गयी है। जानकारी के अनुसार अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना के अधिकारी और गैर-अधिकारी दोनों श्रेणियों के लाभार्थियों को भी वर्ष 2025 के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा। इसके लिए जीवन प्रमाण ऐप और अतिरिक्त जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।