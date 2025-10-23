Patrika LogoSwitch to English

Retired Employees Rules: कोल पेंशनर्स के लिए अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अनिवार्य, मंत्रालय ने जारी किए निर्देश

Retired Employees Rules: कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) देना अनिवार्य कर दिया गया है।

2 min read

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 23, 2025

Retired Employees Rules (Photo source- Patrika)

Retired Employees Rules (Photo source- Patrika)

Retired Employees Rules: कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों से सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारियों को अब नियमित रूप से पेंशन प्राप्त करने के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में कोयला मंत्रालय की ओर से हाल ही में दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। इधर कोल पेंशनर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (सीएमपीएफओ) की ओर से भी विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा।

Retired Employees Rules: डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अनिवार्य

अब किसी भी पेंशनभोगी को डीएलसी जमा किए बिना पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। जारी निर्देशों के अनुसार सभी पेंशनभोगियों को अपनी पहचान और जीवित होने की स्थिति की डिजिटल पुष्टि करनी होगी। यह कदम पेंशन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तकनीकी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 की शुरुआत की गई है। इस अभियान में सीएमपीएफओ व अन्य संस्थानों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भी भागीदारी रहेगी।

80 वर्ष या इससे अधिक आयु के पेंशनर्स 31 तक जमा कर सकते हैं डीएलसी

इसमें 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। वे अपना जीवन प्रमाण पत्र एक से 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन जमा कर सकेंगे, जबकि अन्य सभी लाभार्थियों के लिए यह अवधि एक से 30 नवंबर 2025 निर्धारित की गयी है। जानकारी के अनुसार अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना के अधिकारी और गैर-अधिकारी दोनों श्रेणियों के लाभार्थियों को भी वर्ष 2025 के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा। इसके लिए जीवन प्रमाण ऐप और अतिरिक्त जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

एसईसीएल के अलग-अलग क्षेत्रों में आयोजित होंगे शिविर

Retired Employees Rules: डीएलसी 4.0 अभियान के अंतर्गत एसईसीएल मुख्यालय कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में डीएलसी बनाने विशेष शिविर का आयोजन होगा। इसके तहत 3 व 4 नवंबर को सीडब्ल्यूएस कोरबा,कोरबा क्षेत्र में डीएलसी शिविर होगा। 6 व 7 नवंबर को रायगढ़ क्षेत्र, 10 व 12 नवंबर को गेवरा, दीपका,कुसमुंडा, सीडब्ल्यूएस गेवरा क्षेत्र, 13 और 14 नवंबर को जमुना-कोतमा क्षेत्र, 17 व 19 नवंबर को चिरमिरी क्षेत्र, 20 व 21 नवंबर को बैकुंठपुर,24 नवंबर को सीएमपीडीआई-5 और 25 व 28 नवंबर को आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्रों में शिविर होगा।

