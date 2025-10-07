CG News: पढ़ाई कानून की, पैशन कविताएं लिखना और लक्ष्य न्यायिक सेवा, 1000 युवा कवियों को मात देकर ​विजेता बनीं बिलासपुर की निधि

उन्होंने हाल ही में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय से 5 वर्षीय विधि की पढ़ाई पूरी की है और वर्तमान में न्यायिक सेवा की तैयारी कर रही हैं। निधि ने बताया कि साहित्य और कविता के प्रति उनकी रुचि परिवार से मिली प्रेरणा का परिणाम है। उनकी मां विभा तिवारी को साहित्य में रुचि है, जबकि पिता अशोक तिवारी कविताएं सुनना पसंद करते हैं। बड़ी बहन निष्ठा तिवारी ने 2019 में उन्हें पहली बार कविता लेखन के लिए प्रेरित किया, तभी से उनकी रचनात्मक यात्रा शुरू हुई।