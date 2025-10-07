शिक्षक ऐप और पोर्टल में व्यस्त, पढ़ाई प्रभावित… शिक्षा विभाग की डिजिटल प्रक्रिया बनी चुनौती

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के जिलाध्यक्ष देवेन्द्र हरमुख ने बताया कि सरकार ने खुद सरकारी स्कूलों की हालत खराब कर दी है। वर्तमान में अधिकांश स्कूलों में मात्र दो ही शिक्षक पदस्थ हैं, जिन पर पांच कक्षाओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन कठिनाई से पूरा हो पाता है। इतने ऑनलाइन पोर्टल और ऐप शिक्षकों के ऊपर लाद दिया गया है। जानकारी देने में देरी या किसी कारण से जानकारी नहीं देने की स्थिति में कार्रवाई की तलवार लटकती रहती है।