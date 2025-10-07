Patrika LogoSwitch to English

छत्तीसगढ़ पुलिस का नवाचार! ‘त्रिनयन’ और ‘सशक्त’ ऐप होंगे अपग्रेड, आम लोगों को भी मिलेगी मदद…

CG News: भिलाई जिले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने आईआईटी भिलाई को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इसके तहत आईआईटी ‘त्रिनयन’ और ‘सशक्त’ ऐप को अपग्रेड करेगी।

Shradha Jaiswal

Oct 07, 2025

छत्तीसगढ़ पुलिस का नवाचार! ‘त्रिनयन’ और ‘सशक्त’ ऐप होंगे अपग्रेड, आम लोगों को भी मिलेगी मदद...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने आईआईटी भिलाई को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इसके तहत आईआईटी ‘त्रिनयन’ और ‘सशक्त’ ऐप को अपग्रेड करेगी। अभी तक इन ऐप में मौजूद डेटा पुलिस की पहुंच तक ही है, लेकिन पुलिस की मंशा है कि यह ऐप आम लोगों के लिए मददगार साबित हों।

दरअसल, छत्तीसगढ़ में इस नवाचार को दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल ने शुरू किया था। मुख्या मंत्री विष्णु देव साय ने इस ऐप की सराहना करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में इसे लागू करने के निर्देश दिए। तब इस ऐप को कई जिलों ने अपनाया। दुर्ग के बाद धमतरी, बिलासपुर में अच्छे परिणाम मिले। अब इस ऐप को पेशेवर बनाने के लिए आईजी राम गोपाल गर्ग ने आईआईटी भिलाई से एमओयू किया है।

CG News: सशक्त ऐप में चोरी हुए वाहनों का डेटा

हाल ही में सशक्त ऐप को इस्तेमाल कर दुर्ग, बेमेतरा, बालोद जिले में हुई वाहन चोरियों का पर्दाफाश पुलिस ने किया था। अब तक इस ऐप में चार साल पुराने चोरी हुए वाहनों का डेटा अपडेट कर दिया गया है। इस व्यवस्था के पहले चोरी हुए वाहनों की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया काफी पेचीदा थी। समय भी काफी लगता था। अब सडक़ पर खड़ा सिपाही अपने मोबाइल पर सशक्त ऐप के जरिए चोरी के वाहन का इंजन और चेचिस नबर तत्काल ट्रेस कर सकता है।

आईआईटी भिलाई के साथ मिलकर त्रिनयन और सशक्त ऐप को अपग्रेड किया जा रहा है। दोनों ऐप गवर्नमेंट से अप्रूव हैं। दुर्ग जिले के अलावा छत्तीसगढ़ के जिन अन्य जिलों ने इसे अपनाया है, उन्हें इसका फायदा मिल रहा है। अब तक छत्तीसगढ़ में 38 हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरों को त्रिनयन से जोड़ा जा चुका है।

रामगोपाल गर्गआईजी दुर्ग रेंज

आईआईटी प्रबंधन ने बताया कि जिस तरह छत्तीसगढ़ पुलिस इस सॉटवेयर का नियंत्रण रखती है, ठीक वैसे ही आम जनता के लिए आईआईटी इसी सॉटवेयर से सिंक्रोनाइज ऐप तैयार करेगी। इसे इंस्टॉल करने के बाद आम लोगों का मोबाइल भी आईआईटी में तैयार सॉटवेयर से जुड़ जाएगा।

त्रिनयन में संवेदनशील इलाकों के सीसीटीवी का डेटा

दुर्ग पुलिस का त्रिनयन ऐप अपग्रेड होने के बाद कयुनिटी पुलिसिंग की तरह काम करेगा। यानी आम लोग भी यह जान सकते हैं किसी खास जगह ही स्थिति वर्तमान में क्या है। इस ऐप में बैंक, पेट्रोल पंप, स्कूल-कॉलेज और संवेदनशील क्षेत्रों के सीसीटीवी कैमरे जुड़े हैं। इससे फायदा यह होगा कि अपराध होने पर या आशंका पर पेट्रोलिंग टीम मौके पर बिना देर किए पहुंच जाएगी।

Published on:

07 Oct 2025 04:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / छत्तीसगढ़ पुलिस का नवाचार! ‘त्रिनयन’ और ‘सशक्त’ ऐप होंगे अपग्रेड, आम लोगों को भी मिलेगी मदद…

