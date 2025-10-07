छत्तीसगढ़ पुलिस का नवाचार! ‘त्रिनयन’ और ‘सशक्त’ ऐप होंगे अपग्रेड, आम लोगों को भी मिलेगी मदद…

हाल ही में सशक्त ऐप को इस्तेमाल कर दुर्ग, बेमेतरा, बालोद जिले में हुई वाहन चोरियों का पर्दाफाश पुलिस ने किया था। अब तक इस ऐप में चार साल पुराने चोरी हुए वाहनों का डेटा अपडेट कर दिया गया है। इस व्यवस्था के पहले चोरी हुए वाहनों की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया काफी पेचीदा थी। समय भी काफी लगता था। अब सडक़ पर खड़ा सिपाही अपने मोबाइल पर सशक्त ऐप के जरिए चोरी के वाहन का इंजन और चेचिस नबर तत्काल ट्रेस कर सकता है।