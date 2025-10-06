Conversion: धर्मांतरण पर बवाल, बिगड़ रही कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे अफसर

धर्म परिवर्तन की रफ्तार तेज (Photo Patrika)
Conversion: धर्मांतरण को लेकर शहर की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। पहले सामान्य विरोध-प्रदर्शन करते थे, लेकिन मामला अब मारपीट तक पहुंच गई है। इस स्थिति को अफसर संभाल नहीं पा रहे हैं। धर्म परिवर्तन को लेकर आमानाका, सरस्वती नगर, खमतराई में दो पक्षों में जमकर विवाद और मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं। राजेंद्र नगर थाने में भी इसको लेकर जमकर बवाल हुआ।
राजेंद्र नगर इलाके में शनिवार को धर्मांतरण को लेकर शिकायत पर पुलिस ने 4 पुरुष और 2 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया। उनको गिरतार कर लिया गया। इसकी सूचना पर बड़ी संया में भीम आर्मी के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। उन्हें छुड़ाने के लिए जमकर हंगामा करते हुए थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने सुबह 4.30 बजे तक धरना दिया। वे आरोपियों को छोड़ने की मांग करते रहे। हालांकि पुलिस ने किसी को नहीं छोड़ा।
सरस्वती नगर के कुकुरबेड़ा इलाके में धर्मांतरण को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। इसके बाद थाना परिसर में ही एक पक्ष के युवकों ने दूसरे पक्ष के युवकों को जमकर पीटा। पूरी घटना पुलिस के सामने हुई थी। इससे पहले पुरानीबस्ती, खमतराई में भी बवाल हो चुका है।
