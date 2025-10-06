Conversion: धर्मांतरण पर बवाल, बिगड़ रही कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे अफसर

राजेंद्र नगर इलाके में शनिवार को धर्मांतरण को लेकर शिकायत पर पुलिस ने 4 पुरुष और 2 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया। उनको गिरतार कर लिया गया। इसकी सूचना पर बड़ी संया में भीम आर्मी के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। उन्हें छुड़ाने के लिए जमकर हंगामा करते हुए थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने सुबह 4.30 बजे तक धरना दिया। वे आरोपियों को छोड़ने की मांग करते रहे। हालांकि पुलिस ने किसी को नहीं छोड़ा।