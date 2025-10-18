छत्तीसगढ़ को मिली 61 नई मेडिकल पीजी सीटें, राज्य में तैयार होंगे और अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर

CG Medical PG College (Photo source- Patrika)
CG Medical PG College: प्रदेश को मेडिकल पीजी यानी एमडी-एमएस की 61 नई सीटें मिली हैं। नेशनल मेडिकल कमिश्नर ने शुक्रवार को इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग को मेल किया। प्रदेश में अब पीजी की कुल सीटें बढ़कर 377 हो गई हैं। नई सीटें मिलने से प्रदेश में ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टर बन कर निकलेंगे।
एनएमसी ने सिस बिलासपुर में 21, राजनांदगांव में 7, जगदलपुर में 8, रायगढ़ में 12 व कोरबा में 13 नई सीटें स्वीकृत की हैं। निजी मेडिकल कॉलेजों में पीजी में 186 सीटें हैं। सरकारी व निजी कॉलेजों की सीटों को मिलाकर 563 हो गईं हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि पीजी की सीटें बढ़ने से प्रदेश में ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टर बनेंगे।
काउंसलिंग अभी शुरू नहीं, जल्द जारी होगा शेड्यूल: एमडी एमएस सीटों में प्रवेश के लिए अभी प्रदेश में काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। ऑल इंडिया सीटों का शेड्यूल भी जारी नहीं हुआ है। यह शेड्यूल दिल्ली से जारी होगा। जबकि स्टेट कोटे की सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग रायपुर से होगी।
CG Medical PG College: रिजल्ट निकले डेढ़ माह से ज्यादा हो चुका है, लेकिन मामला कोर्ट में होने के कारण काउंसलिंग में देरी हो रही है। नीट पीजी क्वालिफाइड छात्रों को काउंसलिंग का इंतजार है। अभी सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर के छात्र नहीं आए हैं। इससे कामकाज प्रभावित हो रहा है।
