छत्तीसगढ़ को मिली 61 नई मेडिकल पीजी सीटें, राज्य में तैयार होंगे और अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर

एनएमसी ने सिस बिलासपुर में 21, राजनांदगांव में 7, जगदलपुर में 8, रायगढ़ में 12 व कोरबा में 13 नई सीटें स्वीकृत की हैं। निजी मेडिकल कॉलेजों में पीजी में 186 सीटें हैं। सरकारी व निजी कॉलेजों की सीटों को मिलाकर 563 हो गईं हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि पीजी की सीटें बढ़ने से प्रदेश में ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टर बनेंगे।