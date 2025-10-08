Pharmacy Counseling: छात्रों का इंतजार खत्म: फार्मेसी काउंसलिंग की तारीखें घोषित, अब कॉलेज स्तर पर ही होंगे दस्तावेज़ों की जांच और सत्यापन

इस साल काउंसलिंग के प्रमुख दो चरण होंगे। इसके बाद तीसरा चरण से दाखिला दिया जाएगा। ये संस्थावर काउंसलिंग (आईएल) होगी, जिसके ऑनलाइन आवेदन 21 से 25 नवंबर तक भरे जाएंगे। इसके बाद मेरिट सूची का प्रशासन 27 नवंबर को होगा। संस्थावार काउंसलिंग में दावा-आपत्ति का मौका नहीं मिलेगा। मेरिट सूची के अनुसार संस्था स्तर पर आवंटन के लिए विद्यार्थियों को संबंधित संस्था में 1 दिसंबर को सुबह 10 बजे पहुंचना होगा। संस्था द्वारा आवंटित सीटों पर प्रवेश लेने के लिए 5 दिसंबर तक मौका मिलेगा। यदि संस्था में सीटें रिक्त रह जाती हैं तो 5 दिसंबर को 1.30 बजे से 6 दिसंबर शाम 5.30 बजे तक शेष छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।