Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

रावण दहन विवाद: हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दिया उचित निर्णय लेने का निर्देश, जानें क्या है पूरा मामला?

CG High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने अरपांचल लोक मंच की विजयादशमी पर रावण दहन की अनुमति देने के लिए दायर याचिका निराकृत की है।

less than 1 minute read

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Sep 28, 2025

हाईकोर्ट (photo Patrika)

हाईकोर्ट (photo Patrika)

CG High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने अरपांचल लोक मंच की विजयादशमी पर रावण दहन की अनुमति देने के लिए दायर याचिका निराकृत की है। कोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर नियमानुसार निर्णय लें।

अरपांचल लोक मंच ने साइंस कॉलेज मैदान में रावण दहन की अनुमति को लेकर याचिका दायर की थी। याचिका में मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि उन्होंने एसडीएम के समक्ष पहले ही दशहरा उत्सव की अनुमति के लिए आवेदन किया था, लेकिन प्रशासन ने मैदान किसी अन्य व्यक्ति को उत्सव के लिए दे दिया। एसडीएम द्वारा अनुमति न देने पर मंच ने कलेक्टर के समक्ष अपील की। उन्होंने भी कोई फैसला नहीं लिया तो लोक मंच ने याचिका दायर की। इसमें भेदभाव का आरोप लगाया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर उचित निर्णय लें।

यह है मामला

अरपांचल लोक मंच ने साइंस कॉलेज मैदान में रावण दहन के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी। प्रशासन ने लोक मंच को अनुमति देने से मना कर दिया और उसी मैदान में किसी दूसरे आवेदक सिद्धार्थ भारती को अनुमति दे दी। प्रशासन के इस फैसले के विरोध में अरपांचल लोक मंच ने न्यायालय में याचिका दायर की।

ये भी पढ़ें

जज साहब… पत्नी बोलती है ‘पालतू चूहा’, तलाक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, जानें क्या कहा?
बिलासपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 12:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / रावण दहन विवाद: हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दिया उचित निर्णय लेने का निर्देश, जानें क्या है पूरा मामला?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Fraud News: बिलासपुर से रायपुर तक फैला क्रिप्टो ठगी का जाल, निवेशकों से 27 करोड़ की ठगी, जानें पूरा मामला

बिलासपुर

बर्खास्त 2621 सहायक शिक्षकों को नौकरी मिलने का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने कहा- न अवैध, न मनमाना…

बर्खास्त 2621 सहायक शिक्षकों को नौकरी मिलने का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने कहा- न अवैध, न मनमाना...(photo-patrika)
बिलासपुर

Navratri 2025: सपनों के आदेश से बना 800 साल पुराना नगोई का महामाया मंदिर, दूर-दूर से आते हैं श्रद्धालु… 800 साल से आस्था का केंद्र

नगोई का महामाया मंदिर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

चोरों का आतंक: घर का ताला तोड़कर की जेवर सहित लाखों की चोरी, कॉलोनीवासियों में दहशत का माहौल

क्राइम (फोटो सोर्स- Dreamstime)
बिलासपुर

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: मेडिकल कॉलेजों में अब प्रमोशन से भरे जाएंगे प्रोफेसर के पद, शासन की अधिसूचना रद्द…

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Photo Patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.