जज साहब… पत्नी बोलती है ‘पालतू चूहा’, तलाक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, जानें क्या कहा?

पति ने फैमिली कोर्ट रायपुर में तलाक की याचिका दायर की थी। 23 अगस्त 2019 को फैमिली कोर्ट ने दोनों का तलाक स्वीकार कर लिया। हालांकि, पत्नी ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। पति ने कोर्ट में कहा कि 24 अगस्त 2010 को तीजा के मौके पर पत्नी मायके चली गई और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक टेक्स्ट मैसेज को भी अहम सबूत माना। इस मैसेज में पत्नी ने लिखा था- अगर तुम अपने माता-पिता को छोड़कर मेरे साथ रहना चाहते हो तो जवाब दो, वरना मुझसे मत पूछो।