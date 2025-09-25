Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

महासमुंद

CG News: युक्तियुक्तकरण के बाद ज्वाइनिंग नही लेने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने दिया ये निर्देश

CG News: युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। जो शिक्षक अभी तक स्कूलों में ज्वाइन नहीं किए हैं, उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए हैं।

महासमुंद

Khyati Parihar

Sep 25, 2025

युक्तियुक्तकरण (Photo source- Patrika)
युक्तियुक्तकरण (Photo source- Patrika)

CG News: महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा एवं रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी, सभी विभाग के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। वीसी के माध्यम से जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ सहित सभी ब्लॉक स्तरीय संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने 2 अक्टूबर तक चलने वाले रजंत जयंती वर्ष एवं स्वच्छता ही सेवा अभियान पखवाड़ा के आयोजन तथा आदि कर्मयोगी अभियान अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही विविध गतिविधियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों एवं जनपद सीईओ को निर्देशित किया है कि अभियान की महत्ता को ध्यान में रखते हुए सभी गतिविधियों का सफल आयोजन सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने आदि कर्मयोगी अभियान की समीक्षा करते हुए अब ग्राम एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं, जो पूरी तरह सहभागी नियोजन के आधार पर बने।

ज्वाइनिंग नहीं ली तो शिक्षकों पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर ने आगामी त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए सभी अनुविभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों की सतत मॉनिटरिंग और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। खाद्य एवं औषधि प्रसाधन विभाग को सभी मिठाई दुकानों में मिठाई एवं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित जांच के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने सांसद खेल महोत्सव में अधिक से अधिक पंजीयन करने कहा है। उन्होंने बताया कि अब पंजीयन की तिथि 1 अक्टूबर कर दी गई है। सभी विधानसभा में कम से कम 10-10 हजार प्रतिभागियों का पंजीयन हो। उन्होंने कहा कि जिले में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। जो शिक्षक अभी तक स्कूलों में ज्वाइन नहीं किए हैं, उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए हैं।

फील्ड में जाकर सर्वे प्रारंभ करने के निर्देश

कलेक्टर ने कृषि विभाग की समीक्षा में डिजिटल क्रॉप सर्वे, फार्मर रजिस्ट्रेशन एवं मैन्युअल गिरदावरी के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को फील्ड में जाकर सर्वे प्रारम्भ करने के निर्देश दिए हैं। किसान पंजीयन के लिए शत प्रतिशत किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल संबंधी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत शेष आवासों को पूर्ण करने निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि आवास का कार्य प्रतिदिन प्रगतिरत रहें। कलेक्टर ने जनमन की समीक्षा में पूर्ण सिच्युएशन के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें

76 बंद पड़े स्कूलों में फिर जलेगी शिक्षा की लौ, 20 साल बाद युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से शिक्षकविहीन स्कूलों को मिले नियमित शिक्षक…
बीजापुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 02:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / CG News: युक्तियुक्तकरण के बाद ज्वाइनिंग नही लेने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने दिया ये निर्देश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.