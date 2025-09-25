CG News: युक्तियुक्तकरण के बाद ज्वाइनिंग नही लेने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने दिया ये निर्देश

CG News: महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा एवं रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी, सभी विभाग के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। वीसी के माध्यम से जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ सहित सभी ब्लॉक स्तरीय संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने 2 अक्टूबर तक चलने वाले रजंत जयंती वर्ष एवं स्वच्छता ही सेवा अभियान पखवाड़ा के आयोजन तथा आदि कर्मयोगी अभियान अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही विविध गतिविधियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों एवं जनपद सीईओ को निर्देशित किया है कि अभियान की महत्ता को ध्यान में रखते हुए सभी गतिविधियों का सफल आयोजन सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने आदि कर्मयोगी अभियान की समीक्षा करते हुए अब ग्राम एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं, जो पूरी तरह सहभागी नियोजन के आधार पर बने।
कलेक्टर ने आगामी त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए सभी अनुविभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों की सतत मॉनिटरिंग और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। खाद्य एवं औषधि प्रसाधन विभाग को सभी मिठाई दुकानों में मिठाई एवं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित जांच के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने सांसद खेल महोत्सव में अधिक से अधिक पंजीयन करने कहा है। उन्होंने बताया कि अब पंजीयन की तिथि 1 अक्टूबर कर दी गई है। सभी विधानसभा में कम से कम 10-10 हजार प्रतिभागियों का पंजीयन हो। उन्होंने कहा कि जिले में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। जो शिक्षक अभी तक स्कूलों में ज्वाइन नहीं किए हैं, उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए हैं।
कलेक्टर ने कृषि विभाग की समीक्षा में डिजिटल क्रॉप सर्वे, फार्मर रजिस्ट्रेशन एवं मैन्युअल गिरदावरी के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को फील्ड में जाकर सर्वे प्रारम्भ करने के निर्देश दिए हैं। किसान पंजीयन के लिए शत प्रतिशत किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल संबंधी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत शेष आवासों को पूर्ण करने निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि आवास का कार्य प्रतिदिन प्रगतिरत रहें। कलेक्टर ने जनमन की समीक्षा में पूर्ण सिच्युएशन के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए हैं।