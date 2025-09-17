B.Ed-D.El.Ed Admission: बीएड और डीएलएड में प्रवेश का पहला राउंड पूरा, अब 18 सितंबर को आएगी दूसरी सूची

वहीं रायपुर गवर्नमेंट कॉलेज में अभी 75 सीटों में से 22 सीटों पर ही प्रवेश हुए हैं। यानी अभी 29.33 फीसदी सीटों पर ही विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। एससीईआरटी की ओर से मंगलवार को रिक्त सीटों की सूची जारी की गई। अब प्रथम राउंड की काउंसलिंग के तहत दूसरी फाइनल सूची 18 सितंबर को जारी की जाएगी। इसमें छात्र-छात्राओं को 22 सितंबर तक आवंटित कॉलेजों में प्रवेश लेेने होंगे। इसके बाद रिक्त सीटों की जानकारी 23 सितंबर को जारी की जाएगी।