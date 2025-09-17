Patrika LogoSwitch to English

B.Ed-D.El.Ed Admission: बीएड और डीएलएड में प्रवेश का पहला राउंड पूरा, अब 18 सितंबर को आएगी दूसरी सूची

B.Ed-D.El.Ed Admission: बीएड, डीएलएड और बीएबीएड-बीएससी बीएड में पहले राउंड की काउंसलिंग पूरी, क्रमशः 32%, 35% और 28% सीटों पर हुआ प्रवेश।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 17, 2025

B.Ed-D.El.Ed Admission (Photo source- Patrika)
B.Ed-D.El.Ed Admission (Photo source- Patrika)

B.Ed-D.El.Ed Admission: प्रदेश में बीएड, डीएलएड और बीएबीएड-बीएससी बीएड कोर्सेज में प्रवेश प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो गया है। काउंसलिंग के पहले राउंड में बीएड की 32%, डीएलएड की 35% और बीएबीएड-बीएससी बीएड की 28% सीटों पर ही प्रवेश हुए हैं। अब 18 सितंबर को दूसरी फाइनल सूची जारी की जाएगी और 23 सितंबर को रिक्त सीटों की जानकारी सामने आएगी।

B.Ed-D.El.Ed Admission: रिक्त सीटों की जानकारी 23 सितंबर को जारी

वहीं रायपुर गवर्नमेंट कॉलेज में अभी 75 सीटों में से 22 सीटों पर ही प्रवेश हुए हैं। यानी अभी 29.33 फीसदी सीटों पर ही विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। एससीईआरटी की ओर से मंगलवार को रिक्त सीटों की सूची जारी की गई। अब प्रथम राउंड की काउंसलिंग के तहत दूसरी फाइनल सूची 18 सितंबर को जारी की जाएगी। इसमें छात्र-छात्राओं को 22 सितंबर तक आवंटित कॉलेजों में प्रवेश लेेने होंगे। इसके बाद रिक्त सीटों की जानकारी 23 सितंबर को जारी की जाएगी।

दूसरे राउंड की काउंसलिंग 1 से

पहले चरण की काउंसलिंग में तीन सूची जारी की जाएगी उसे बाद रिक्त सीटों के लिए द्वितीय चरण की काउंसलिंग के फार्म 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। प्रथम सूची दावा आपत्ति के लिए 9 अक्टूबर को जारी की जाएगी। उसके बाद फाइनल सूची 13 अक्टूबर को जारी होगी। इसमें प्रवेश 16 अक्टूबर तक लेने होंगे।

फिर रिक्त सीटों की जानकारी 17 अक्टूबर को जारी की जाएगी। दूसरी सूची दावा आपत्ति के लिए 23 अक्टूबर को और फाइनल सूची 24 अक्टूबर को जारी होगी। इसमें प्रवेश 28 अक्टूबर तक लेंने होंगे। तीसरी सूची 31 अक्टूबर को जारी होगी। उसके बाद रिक्त सीटों की जानकारी 7 नवंबर को जारी की जाएगी।

B.Ed-D.El.Ed Admission: कोर्स और उनमें रिक्त सीटें

कोर्स कुल सीट एडमिटेड सीट रिक्त सीट

बीएबीएड-बीएससी बीएड 250 72 178
बीएड 14400 4675 9725
डीएलएड 6660 2356 4304

Published on:

17 Sept 2025 08:56 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / B.Ed-D.El.Ed Admission: बीएड और डीएलएड में प्रवेश का पहला राउंड पूरा, अब 18 सितंबर को आएगी दूसरी सूची

