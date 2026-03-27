खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स: दूसरे दिन छत्तीसगढ़ को तैराकी में मिला तीसरा पदक

वेटलिफ्टिंग इवेंट में गुरुवार को मेजबान खिलाडिय़ों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। प्रदेश के खिलाड़ी किसी भी इवेंट में पदक नहीं जीत सके। असम की मोनिखा सोनोवाल और मिजोरम के इसाक मालसावम्तलुआंगा ने चोट से जूझते हुए शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीते। मोनिखा ने घुटने की चोट के बावजूद महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में 57 किग्रा स्नैच और 75 किग्रा क्लीन एंड जर्क के साथ कुल 132 किग्रा उठाकर स्वर्ण स्वर्णिम सफलता हासिल की। ओडिशा की दीपा रानी मलिक 120 किग्रा ने रजत और अंडमान-निकोबार की अलास्का अलीना 115 किग्रा वजन उठाकर ने कांस्य पदक हासिल किया। मेजबान वेटलिफ्टर 100किग्रा का वजन तक ही सामित रह गए। मिजोरम के इसाक मालसावम्तलुआंगा 235किग्रा वजन उठाकर अन्य वजन ग्रुप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया।