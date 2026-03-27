Ramnavami: भगवान राम के जन्मोत्सव की पूरे शहर में रहेगी धूम, उत्सव का माहौल

समता कॉलोनी गायत्री शक्तिपीठ में भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। रामनवमी के दिन महापूर्णाहुति होगी और भक्तों को अमृतासन कराया जाएगा। आरके शुक्ला ने बताया कि मां गायत्री की विशेष पूजा अर्चना के साथ ही विभिन्न तरह के संस्कार कराए जाएंगे। पाच कुंडीय गायत्री महायज्ञ की शुरुआत हुई। गायत्री महायज्ञ में आए हुए भक्तों और परिजनों ने बारी-बारी से यज्ञ में आहुति देकर जन कल्याण की कामना की। यज्ञ आहुतियां जनकल्याण समाज कल्याण और राष्ट्र कल्याण के लिए गायत्री शक्तिपीठ के परिव्राजको के साथ गायत्री परिवार ट्रस्ट के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी श्याम बैस, सहायक प्रबंध ट्रस्टी सदाशिव हथमल, ट्रस्टी दीनानाथ जी शर्मा, ट्रस्टी आदर्श वर्मा, ट्रस्टी शैलेश वर्मा के साथ सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होंगे।