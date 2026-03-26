LPG Gas Cylinder: रायपुर में बड़ी कार्रवाई! पिकअप से 45 कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त, कागजात नहीं दिखा पाए चालक

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 10 लाख रुपए की पिकअप वाहन और लगभग 74 हजार रुपए कीमत के सिलेंडर को गवाहों की उपस्थिति में जब्त किया। मामले में संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। चूंकि मामला गैस वितरण और आपूर्ति से जुड़ा है, इसलिए आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए जब्त सिलेंडरों और संबंधित दस्तावेजों को खाद्य निरीक्षक शुभा गुप्ता को सौंप दिया गया है।