Raipur Electric Bus: रायपुर सहित इन तीन शहरों में चलेगी इलेक्ट्रिक बस, लोगों को राहत का इंतजार

पर्यावरण के अनुकूल : ये बसें कोई हानिकारक धुआं नहीं छोड़तीं, जिससे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है और वायु गुणवत्ता में सुधार होता है।

कम लागत : डीजल की तुलना में बिजली का खर्च काफी कम है। साथ ही, इनमें कम रखरखाव की आवश्यकता होती है।

कम शोर : इलेक्ट्रिक बसें बहुत शांत चलती हैं, जिससे शहरों में ध्वनि प्रदूषण कम होता है।

आरामदायक सफर : ये बसें कंपन-मुक्त होती हैं और सुगम त्वरण प्रदान करती हैं, जिससे यात्रियों को आरामदायक अनुभव मिलता है।

उन्नत सुरक्षा : इनमें बैटरी आमतौर पर नीचे की ओर स्थित होती है, जो बस को अधिक स्थिर बनाती है। साथ ही, इनमें आग लगने का खतरा डीजल इंजन की तुलना में कम होता है।

आधुनिक सुविधाएं : नई इलेक्ट्रिक बसें जीपीएस, सीसीटीवी, और डिजिटल तकनीकों से लैस होती हैं।