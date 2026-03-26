Raipur News: रायपुर में नशे का गोरखधंधा, दिल्ली-मुंबई से पहुंच रहा हर तरह की ड्रग्स,

Raipur News: @नारद योगी। राजधानी सहित अन्य शहरों से लौटे ड्रग्स एडिक्टों की वजह से नशे का गोरखधंधा फलफूल रहा है। ये ड्रग्स एडिक्ट अपने साथ ड्रग्स पैडलरों का नेटवर्क भी यहां लेकर आए हैं। इससे ड्रग्स पैडलर नए ग्राहक बना रहे हैं। रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर, कोरबा सहित अन्य शहरों से बड़ी संख्या में शिक्षा, कारोबार और रोजगार के नाम पर कई युवा दिल्ली, मुंबई, पुणे सहित अन्य बड़े शहरों में जाते हैं। इनमें से कई युवक एमडीएमए, हेरोइन, कोकीन आदि जैसी ड्रग्स का नशा करने लग जाते हैं। वहां से लौटने के बाद यहां भी ड्रग्स पैडलरों के जरिए मादक पदार्थ मंगाते रहते हैं। इसके बाद पार्टी के बहाने अन्य युवाओं को कंज्यूमर बनाते हैं।