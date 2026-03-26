समर स्पेशल ट्रेन की सौगात! दुर्ग-हरिद्वार के बीच चलेगी साप्ताहिक ट्रेन, कंफर्म बर्थ के साथ आसान होगी यात्रा(photo-patrika)(फोटो- Patrika.com)
CG Summer Special Train: छत्तीसगढ़ के रायपुर में गर्मी के मौसम में बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। अब यात्रियों को कंफर्म बर्थ के साथ सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। दुर्ग से हरिद्वार के बीच साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ से उत्तर भारत की यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को फायदा होगा।
रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, गाड़ी संख्या 08743 दुर्ग-हरिद्वार साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन का संचालन 19 अप्रैल से 28 जून 2026 तक किया जाएगा। यह ट्रेन हर रविवार को दुर्ग से रवाना होगी और कुल 11 फेरे लगाएगी। वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 08744 हरिद्वार-दुर्ग साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन 20 अप्रैल से 29 जून 2026 तक हर सोमवार को हरिद्वार से चलेगी और 11 फेरे पूरे करेगी।
दुर्ग से चलने वाली ट्रेन प्रत्येक रविवार को सुबह 11:00 बजे रवाना होगी। इसके बाद यह ट्रेन रायपुर, भाटापारा, उसलापुर, पेंड्रारोड, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए आगे बढ़ेगी। यह ट्रेन अगले दिन सोमवार को हजरत निजामुद्दीन होते हुए शाम 5:30 बजे हरिद्वार पहुंचेगी।
हरिद्वार से वापसी ट्रेन हर सोमवार को शाम 6:55 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन रात में मध्य भारत के विभिन्न स्टेशनों से गुजरते हुए तीसरे दिन यानी बुधवार को सुबह 3:00 बजे दुर्ग पहुंचेगी।
इस स्पेशल ट्रेन का ठहराव दोनों दिशाओं में कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर दिया गया है, जिनमें रायपुर, भाटापारा, उसलापुर, पेंड्रारोड, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, दमोह, सागर, झांसी, ग्वालियर, धौलपुर, आगरा कैंट, मथुरा, कोसीकलां, निजामुद्दीन, मेरठ और रुड़की शामिल हैं।
यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस समर स्पेशल ट्रेन में कुल 18 कोच लगाए गए हैं, जिनमें 2 एसएलआरडी, 4 जनरल, 10 स्लीपर और 2 एसी-III कोच शामिल हैं। इस सुव्यवस्थित कोच संरचना के चलते सामान्य श्रेणी से लेकर आरक्षित श्रेणी तक के यात्रियों को आरामदायक और सुगम यात्रा का लाभ मिल सकेगा, जिससे भीड़भाड़ के बीच भी बेहतर सुविधा सुनिश्चित होगी।
गर्मी की छुट्टियों और तीर्थ यात्रा सीजन में ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है। ऐसे में यह समर स्पेशल ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। खासकर हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अब कंफर्म सीट मिलने में आसानी होगी।
रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को भीड़ से राहत देना और सुरक्षित, आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराना है। समर स्पेशल ट्रेनों के संचालन से न सिर्फ अतिरिक्त दबाव कम होगा, बल्कि यात्रियों को बेहतर विकल्प भी मिलेगा।
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