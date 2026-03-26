समर स्पेशल ट्रेन की सौगात! दुर्ग-हरिद्वार के बीच चलेगी साप्ताहिक ट्रेन, कंफर्म बर्थ के साथ आसान होगी यात्रा

रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, गाड़ी संख्या 08743 दुर्ग-हरिद्वार साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन का संचालन 19 अप्रैल से 28 जून 2026 तक किया जाएगा। यह ट्रेन हर रविवार को दुर्ग से रवाना होगी और कुल 11 फेरे लगाएगी। वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 08744 हरिद्वार-दुर्ग साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन 20 अप्रैल से 29 जून 2026 तक हर सोमवार को हरिद्वार से चलेगी और 11 फेरे पूरे करेगी।