Labour Identification Number: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! अब 24 घंटे में मिलेगा श्रम पंजीयन सर्टिफिकेट

Labour Identification Number: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा प्रशासनिक सुधार किया है। श्रम विभाग ने दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीयन की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा आसान, पारदर्शी और समयबद्ध बना दिया है। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। नई अधिसूचना 3 जून 2026 से पूरे राज्य में लागू हो चुकी है। सरकार के इस फैसले से छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, स्टार्टअप संचालकों और उद्योगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।